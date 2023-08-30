وزيرة الهجرة تتابع مراحل إصدار تطبيق تليفوني للمصريين بالخارج

أكدت وزيرة الهجرة سها جندي، متابعتها مراحل إصدار تطبيق تليفوني للمصريين بالخارج، متخصص لنشر كافة المحفزات المقدمة لأبناء مصر المغتربين، ويتيح التوقيع الإلكتروني، وخدمات مختلف وزارات ومؤسسات الدولة للمصريين بالخارج.

كانت وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، قد عقدت لقاء ضمن فعاليات مبادرة “ساعة مع الوزيرة”، مع جاليات نيوزيلندا وسنغافورة وتايلاند، بحضور السفير عمرو عباس؛ مساعد وزيرة الهجرة للجاليات، والسفيرة دينا الصيحي سفير مصر لدى نيوزيلندا، وعدد من ممثلي وكبار مسئولي وزارات ومؤسسات الدولة.

واستعرضت أبرز نتائج النسخة الرابعة من مؤتمر المصريين بالخارج، الذي شهد حضورًا كبيرًا من المصريين بالخارج من أكثر من 56 دولة، لتعظيم دور المصريين بالخارج بمنحهم حق المشاركة في مختلف الاستحقاقات.

وتناولت إستراتيجية عمل وزارة الهجرة، منذ قرار إطلاق وزارة مستقلة للمصريين في الخارج عام 2015، لمشاركة خبرات المصريين بالخارج بعملهم في المشروعات القومية، وتيسير إدماجهم في المجتمع.

وأشارت إلى الاتفاق على زيادة إيفاد البعثات المختصة بإصدار الأوراق الثبوتية للمصريين بالخارج والتنسيق مع وزارتي الدفاع والخارجية لتسوية المواقف التجنيدية، عبر مبادرة لمدة شهر تنتهي في الرابع عشر من سبتمبر 2023، والكثير من المحفزات الأخرى، بما في ذلك كوثائق التأمين على المصريين بالخارج ومعاش بكرة بالدولار للمصريين بالخارج.

وأشارت إلى أن وزارة الهجرة همزة الوصل بين المصريين المغتربين ومختلف وزارات ومؤسسات الدولة المصرية، لتحقيق ما يطمحون إليه حول العالم، موضحة حرصها على لقاء مصريي الخارج في اللقاءات الخارجية، وعبر اللقاءات الافتراضية، ومنصات التواصل الاجتماعي، وفي الفعاليات المختلفة التي تنظمها الوزارة بما في ذلك المؤتمر السنوي للمصريين في الخارج.

وتناولت أبرز الملفات التي تعمل عليها الوزارة فيما يتعلق بالمصريين بالخارج، على اختلاف تخصصاتهم، ومن بينهم العمال المصريين حول العالم، والعلماء المصريين في مختلف المجالات، والأسر المصرية بالخارج وتعريفها بالمبادرة الرئاسية “اتكلم عربي”، وربط المصريين بالخارج بجهود التنمية المستدامة وتنمية المحافظات المصدرة للهجرة غير الشرعية، ضمن جهود المبادرة الرئاسية مراكب النجاة لمكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، بالتعاون أيضًا مع المركز المصري الألماني التابع لوزارة الهجرة.