وزيرة الهجرة تتابع استخراج بطاقات الرقم القومى للجالية المصرية بأمريكا

نبيلة مكرم: إقبال أبناء الجيلين الثانى والثالث يؤكد اعتزازهم بمصريتهم ولاء البرى قامت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بزيارة للقنصلية العامة فى لوس أنجلوس؛ حيث تابعت سير أعمال اللجنة الموفدة من مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، لإصدار وتجديد بطاقات الرقم القومى للمواطنين المصريين المقيمين فى نطاق اختصاص القنصلية. والتقت الوزيرة أعضاء اللجنة الموفدة من مصلحة الأحوال المدنية، وكذلك المواطنين المصريين الذين توافدوا على القنصلية بأعداد كبيرة؛ لتجديد وإصدار البطاقات الخاصة بهم، التى تصدرها لجنة تستمر فى الفترة من 9 حتى 13 مايو. من جهتها، أشادت الوزيرة بحرص المصريين فى الخارج على الارتباط بالوطن الأم، موضحة أن إقبال أبناء الجيلين الثانى والثالث يؤكد اعتزازهم بمصريتهم. كما أثنت “مكرم” على جهود أعضاء اللجنة والقنصلية ونجاحهما فى إنجاز المهمة لمئات المصربين فى فترة قياسية فى ظل محدودية القوة العددية للبعثة، وكذا قصر الفترة الزمنية، مشيرة إلى مد ساعات عمل اللجنة من التاسعة صباحا حتى السابعة مساء بشكل يومى ومتواصل؛ للتمكن من استقبال كل المراجعين. وعرضت اللجنة الموفدة من مصلحة الأحوال المدنية خطة عملها على وزيرة الهجرة، والتى تتضمن استكمال الأعمال بمدينة سان فرانسيسكو، لخدمة المواطنين المصريين فى شمال كاليفورنيا؛ وذلك لإصدار وتجديد بطاقات الرقم القومى للمواطنين المصريين فى نطاق عمل القنصلية التى تغطى ولاية كاليفورنيا ومعها عشر ولايات أخرى من ولايات الغرب والغرب الأوسط الأمريكى، والتى يقارب تعداد المصريين بها ما يزيد على مليون مواطن. وتعد ولاية كاليفورنيا أكبر الولايات الأمريكية من حيث المساحة وعدد السكان، حيث يقطنها 80 مليون نسمة، ويشكل اقتصادها 30% من اقتصاد الولايات المتحدة، وبما يجعل اقتصادها ثامن أكبر اقتصاد فى العالم، فى حين يعد اقتصاد مدينة لوس أنجلوس وحدها والتى يقطنها 35 مليون نسمة، رقم 15 على مستوى العالم.
ولاء البرى
قامت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بزيارة للقنصلية العامة فى لوس أنجلوس؛ حيث تابعت سير أعمال اللجنة الموفدة من مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، لإصدار وتجديد بطاقات الرقم القومى للمواطنين المصريين المقيمين فى نطاق اختصاص القنصلية.
والتقت الوزيرة أعضاء اللجنة الموفدة من مصلحة الأحوال المدنية، وكذلك المواطنين المصريين الذين توافدوا على القنصلية بأعداد كبيرة؛ لتجديد وإصدار البطاقات الخاصة بهم، التى تصدرها لجنة تستمر فى الفترة من 9 حتى 13 مايو.
من جهتها، أشادت الوزيرة بحرص المصريين فى الخارج على الارتباط بالوطن الأم، موضحة أن إقبال أبناء الجيلين الثانى والثالث يؤكد اعتزازهم بمصريتهم.
كما أثنت “مكرم” على جهود أعضاء اللجنة والقنصلية ونجاحهما فى إنجاز المهمة لمئات المصربين فى فترة قياسية فى ظل محدودية القوة العددية للبعثة، وكذا قصر الفترة الزمنية، مشيرة إلى مد ساعات عمل اللجنة من التاسعة صباحا حتى السابعة مساء بشكل يومى ومتواصل؛ للتمكن من استقبال كل المراجعين.
وعرضت اللجنة الموفدة من مصلحة الأحوال المدنية خطة عملها على وزيرة الهجرة، والتى تتضمن استكمال الأعمال بمدينة سان فرانسيسكو، لخدمة المواطنين المصريين فى شمال كاليفورنيا؛ وذلك لإصدار وتجديد بطاقات الرقم القومى للمواطنين المصريين فى نطاق عمل القنصلية التى تغطى ولاية كاليفورنيا ومعها عشر ولايات أخرى من ولايات الغرب والغرب الأوسط الأمريكى، والتى يقارب تعداد المصريين بها ما يزيد على مليون مواطن.
وتعد ولاية كاليفورنيا أكبر الولايات الأمريكية من حيث المساحة وعدد السكان، حيث يقطنها 80 مليون نسمة، ويشكل اقتصادها 30% من اقتصاد الولايات المتحدة، وبما يجعل اقتصادها ثامن أكبر اقتصاد فى العالم، فى حين يعد اقتصاد مدينة لوس أنجلوس وحدها والتى يقطنها 35 مليون نسمة، رقم 15 على مستوى العالم.