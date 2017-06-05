وزيرة الهجرة تتابع أوضاع المصريين في قطر

رئيس الجالية: لم نبلغ بإنهاء عقود أى من العمالة المصرية المال - خاصقامت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بالتواصل مع المهندس محمد العراقي، رئيس الجالية المصرية بقطر، وذلك للاطمئنان علي أوضاع المصريين هناك، عقب الإعلان رسميا عن قطع العلاقات معها.وقالت مكرم فى

رئيس الجالية: لم نبلغ بإنهاء عقود أى من العمالة المصرية





المال – خاص

قامت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بالتواصل مع المهندس محمد العراقي، رئيس الجالية المصرية بقطر، وذلك للاطمئنان علي أوضاع المصريين هناك، عقب الإعلان رسميا عن قطع العلاقات معها.

وقالت مكرم فى بيان منذ قليل، إنها اطمأنت علي أحوال الجالية والمقيمين فى قطر من المصريين، وأكد رئيس الجالية، أنه لم يتم اتخاذ أي إجراءات بشأنهم من قبل السلطات القطرية، ولم يتم إبلاغهم بإنهاء تعاقد أي من العمالة المصرية.

كما اطمأنت الوزيرة علي وجود رحلات طيران من الدوحة للقاهرة لمن يرغب من المصريين في العودة.

ونقلت مكرم تحياتها إلي الجالية المصرية بقطر، مؤكدة أنها تتابع الموقف أولا بأول، وطلبت الاتصال بالوزارة أو بها مباشرة لنقل أي طلب أو شكوي طارئة تخص المصريين هناك.