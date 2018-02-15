وزيرة الهجرة تبدأ جولة بالخليج لحث المصريين على المشاركة بانتخابات الرئاسة

المال - خاصتبدأ السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم الخميس، جولة عربية وخليجية بكل من المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية، ودولة الكويت، لاستعراض جهود الدولة، وحث وتشجيع المصريين في دول الخليج على المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، والمقرر إجراؤها بال

المال – خاص

تبدأ السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم الخميس، جولة عربية وخليجية بكل من المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية، ودولة الكويت، لاستعراض جهود الدولة، وحث وتشجيع المصريين في دول الخليج على المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، والمقرر إجراؤها بالخارج أيام 16 و17 و18 مارس ‏المقبل.

يأتي ذلك في إطار الجهود التي تقوم بها الوزارة تجاه المصريين بالخارج، لاطلاعهم على الإنجازات التي حققتها الدولة خلال السنوات الماضية، بناء على توجيهات رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل.

وأكدت مكرم أن هدف جولتها الخارجية، حث المصريين في الخارج على المشاركة بالانتخابات الرئاسية المقبلة، وممارسة حقهم الدستوري والوطني في الإبداء بالرأي، مشيرة إلى المكتسبات التي تحققت للمصريين بالخارج من حقوق ومكتسبات سياسية يجب الحفاظ عليها.

وأضافت مكرم أن دول الخليج العربي تأتي ضمن أكثر الدول التي يتواجد بها المصريون، وتسعى الوزارة لتقديم كافة التسهيلات ‏للمصريين المقيمين بالخارج خلال عمليات الاقتراع، والعمل على حل أي مشكلات قد تعوق سير العملية الانتخابية، أو قد تؤثر على مشاركة ‏المصريين في الانتخابات.

وتابعت: “أننا أمام قضية وطنية ولابد من الحفاظ على الدولة المصرية”، مؤكدة أن المشاركة السياسية هي حق ديموقراطي ودستوري للمصريين بالخارج لابد أن يقوموا به، وهي التي تحدد مصير الوطن.



وأوضحت أن الوزارة على تواصل دائم ومستمر مع الهيئة الوطنية للانتخابات ووزارة الخارجية، لمساعدة المصريين في الخارج خلال عملية الاقتراع، والرد ‏السريع على كافة استفسارتهم‎.

ووجهت وزيرة الهجرة رسالتها للمصريين في الخارج، قائلة: “إن الجهد الذي سيبذله المصري بالخارج في الإدلاء بصوته الانتخابي يعادل جهد الجندي المتربص للإرهاب على الحدود لتأمين وطنه، فهذا التصويت يعد واجباً في إطار الحفاظ على الدولة”، داعية جموع المصريين بالخارج ممن لهم حق التصويت بضرورة المشاركة فى الانتخابات الرئاسية المقبلة.

كانت مكرم قد بدأت جولتها المكوكية للمصريين بالخارج بإنجلترا ثم فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية، وشهدت الجولة الأولى لقاءات بالجاليات المصرية هناك لحثهم على المشاركة بالانتخابات الرئاسية المقبلة، إضافة لعرض إنجازات الدولة المصرية خلال الأعوام الماضية والمشروعات العملاقة التي تعكف عليها مصر، فضلًا عن استعراض التحديات التي تواجهها الدولة المصرية في الوقت الراهن.