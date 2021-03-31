اقتصاد وأسواق

وزيرة الهجرة تبحث مع السفير السعودي تجديد إقامات العاملين بالمملكة بعد تعليق الطيران

عقب تلقي الوزارة العديد من المناشدات والاستغاثات من المواطنين المصريين العاملين بالسعودية
المال - خاص 3:38 م, الأربعاء, 31 مارس 21 3:38 م, الأربعاء, 31 مارس 21

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تواصلت وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد مع السفير أسامة بن أحمد نقلي السفير السعودي بالقاهرة، لبحث أزمة العالقين المصريين العاملين بالسعودية ومتواجدين بمصر.

وذلك عقب تلقي الوزارة العديد من المناشدات والاستغاثات من المواطنين المصريين العاملين بالسعودية ومتواجدين في مصر بالوقت الحالي، ولا يستطيعون العودة لعملهم بالمملكة نظرًا لتعليق حركة الطيران بالسعودية ضمن إجراءات مواجهة فيروس كورونا، فضلًا عن قرب انتهاء فترة إقامتهم هناك.

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وذكرت وزراة الهجرة فى بيان اليوم الأربعاء، أن الوزيرة نقلت للسفير السعودي كافة المناشدات والاستغاثات التي تلقتها الوزارة خلال الفترة الماضية، بشأن قرب انتهاء فترة إقامة المصريين العاملين بالمملكة، وأكد السفير أن السعودية ستقوم بمد فترة التأشيرات والإقامات في ضوء تعليق حركة الطيران بالمملكة.

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بقلم المال - خاص

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