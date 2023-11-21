وزيرة الهجرة تبحث في الإمارات تطورات تأسيس الشركة الاستثمارية للمصريين بالخارج

وصلت وزيرة الهجرة إلى دولة الإمارات، لعقد لقاء مع كبار المستثمرين المصريين هنالك لاستعراض آخر التطورات الجارية لتأسيس الشركة الاستثمارية للمصريين بالخارج، فضلًا عن أبرز المحفزات الاستثمارية التي أتاحتها الدولة المصرية لتشجيع المستثمرين وجذب رؤوس الأموال، للاستفادة من الإصلاحات التشريعية والبنية التحتية المتميزة.

وذلك ضمن جولاتها الخارجية لتحفيز المصريين بالخارج على المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024، واستقبلها قنصل عام مصر في دبي والإمارات الشمالية السفير أشرف الديب.

وستعقد وزيرة الهجرة لقاءات مع أقطاب وأبناء الجالية المصرية باعتبارها من الجاليات المهمة والمتميزة في عدة مجالات، للبناء على المكتسبات التي تحققت للمصريين بالخارج من حقوق سياسية والتي يجب استمرارها وزيادتها، ما ينعكس على تمثيل مناسب لهم في كل خطط الدولة المستقبلية.

وأكدت وزيرة الهجرة أهمية الحفاظ على المكتسبات الدستورية لأبناء مصر بالخارج في عهد الجمهورية الجديدة، وفي مقدمتها حق المشاركة في الانتخابات والاستحقاقات الدستورية، مضيفة أن اللقاءات المباشرة بالمصريين في الخارج تأتي استكمالًا لجهود التوعية التي قامت بها الوزارة ضمن مبادرة “شارك بصوتك” التي التقت خلالها العديد من الجاليات المصرية بالخارج، افتراضيا عبر “فيديوكونفرانس” قبيل الانتخابات الرئاسية المصرية، إلى جانب الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في مصر.