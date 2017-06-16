وزيرة الهجرة تبحث جذب المصريين بالخارج للاستثمار في البورصة

تعقد جامعة مصر الدولية ندوة حول “آفاق تطوير البورصة المصرية ودور سوق المال في جذب استثمارات المصريين في الخارج”، وذلك تحت رعاية وزيرة الهجرة وشئون المصريين في الخارج السفيرة نبيلة مكرم، بمقر الجامعة، غدًا السبت.

تُعقد الندوة بمشاركة عدد كبير من رؤساء الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية وبنوك الاستثمار وأساتذة الجامعة ولفيف من خبراء سوق المال.

وتختتم الجامعة، على هامش الندوة، فعاليات “المسابقة البحثية لتقييم الأوراق المالية” التي عقدت خلال العام الدراسي 2016/ 2017، والتي تم من خلالها عقد سلسلة من الندوات والمحاضرات ووِرش العمل التي تهدف إلى توعية وتدريب الطلاب على أسس ومبادئ تقييم الأوراق المالية والاستثمار في مصر.

وتناقش الندوة عددًا من المحاور مثل الاستفادة من خبرات المصريين في الخارج لتطوير سوق المال، وبرنامج الحكومة لزيادة الشركات المقيدة بالبورصة، وتنشيط دور صناديق الاستثمار المباشر، وجذب استثمارات المصريين في الخارج للاستثمار في البورصة والمنتجات التي استحدثت في السوق المصرية.