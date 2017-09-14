وزيرة الهجرة تبحث إنشاء غرفة تجارية مصرية أسترالية

ولاء البريالتقت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة ‏وشئون ‏المصريين ‏بالخارج، اليوم الخميس، ووفد ‏مجلس النواب المصرى المرافق لها ‏-ممثلاً من ‏النائب محمد ‏السويدى رئيس ائتلاف ‏دعم مصر، والدكتورة أنيسة ‏حسونة، ‏والدكتورة ‏المهندسة ماريان عازر، وبحضور

ولاء البري

التقت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة ‏وشئون ‏المصريين ‏بالخارج، اليوم الخميس، ووفد ‏مجلس النواب المصرى المرافق لها ‏-ممثلاً من ‏النائب محمد ‏السويدى رئيس ائتلاف ‏دعم مصر، والدكتورة أنيسة ‏حسونة، ‏والدكتورة ‏المهندسة ماريان عازر، وبحضور السفير محمد خيرت ‏سفير مصر في أستراليا-‏ أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية ‏الأسترالية ‏اللبنانية، رئيس البنك العربي في أستراليا وعدد من رجال ‏الأعمال ‏اللبنانيين، لمعرفة تجربتهم وخبرتهم في إنشاء مجالس الأعمال ‏والغرف ‏التجارية، في إطار الجهود القادمة لبدء مجلس الأعمال ‏المصري ‏الأسترالي المزمع إنشاءه في الفترة المقبلة، وفقًا لما يتناسب مع ‏طبيعة ‏العلاقات بين البلدين.‏

من جانبها، أكدت السفيرة نبيلة مكرم، خلال حديثها حرص الوفد ‏المصري ‏الاضطلاع على التجارب التجارية الناجحة في أستراليا، مشيرة ‏إلى أن ‏الغرفة التجارية الأسترالية اللبنانية تعد واحدة من أهم تجارب ‏التعاون ‏المشترك ونموذج يحتذي به في طبيعة تأسيس وعمل الغرف ‏التجارية.‏

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‎ وشددت مكرم على رغبة الوفد في اتخاذ خطوات إيجابية في ‏طور ‏تطوير العلاقات ‏التجارية بين مصر وأستراليا، من خلال ‏زيادة ‏الاستثمارات التجارية ‏الأسترالية في مصر، ‏وأيضا ورفع نسبة ‏الصادرات ‏المصرية لأستراليا ‏والتبادل التجاري ‏بين البلدين.‏

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وأشار السفير محمد خيرت، سفير مصر في أستراليا، إلى أن الوزيرة نبيلة ‏مكرم والوفد المرافق لها استمعوا لشرح ‏مستفيض لرئيس مجلس إدارة ‏الغرفة الأسترالية اللبنانية والتي أنشئت ‏قبل 30 عاماً من الآن، عن تاريخ ‏عمل الغرفة وتأسيسها، وتضم عدد ‏كبير من الشركات والرعاة ‏ومكاتب المحاماة والتجارة، وشركات ‏للطيران وغيرها، حتى أصبحت ‏تمثل حلقة وصل بين لبنان وأستراليا في ‏مختلف المجالات التجارية، ‏السياحة، الثقافية فضلاً عن عملها في ربط ‏أبناء الجالية اللبنانية من ‏الجيلين الثاني والثالث بوطنهم الأم.‏

وأكد خيرت، على ‏أهمية الجلسة وماجاءت به من أهمية استفادة كبيرة ‏للجانب المصري، ‏لمعرفة ما يمكن أن يتم من إجراءات مع أبناء الجالية ‏المصرية للبدء في ‏أقرب فرصة في تكوين مجلس إدارة لمجلس أعمال ‏تجاري مصري ‏أسترالي.‏

وأشار لعرض رئيس الغرفة التجارية الأسترالية اللبنانية والبنك ‏العربي ‏تقديم المساعدة في هذا الشأن، بالإضافة لمساعداتنا في تنشط ‏العلاقات ‏التجارية المصرية الأسترالية لحين قيام الغرفة. ‏