وزيرة الهجرة تبحث إنشاء غرفة تجارية مصرية أسترالية

ولاء البري
التقت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم الخميس، ووفد مجلس النواب المصرى المرافق لها -ممثلاً من النائب محمد السويدى رئيس ائتلاف دعم مصر، والدكتورة أنيسة حسونة، والدكتورة المهندسة ماريان عازر، وبحضور السفير محمد خيرت سفير مصر في أستراليا- أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية الأسترالية اللبنانية، رئيس البنك العربي في أستراليا وعدد من رجال الأعمال اللبنانيين، لمعرفة تجربتهم وخبرتهم في إنشاء مجالس الأعمال والغرف التجارية، في إطار الجهود القادمة لبدء مجلس الأعمال المصري الأسترالي المزمع إنشاءه في الفترة المقبلة، وفقًا لما يتناسب مع طبيعة العلاقات بين البلدين.
من جانبها، أكدت السفيرة نبيلة مكرم، خلال حديثها حرص الوفد المصري الاضطلاع على التجارب التجارية الناجحة في أستراليا، مشيرة إلى أن الغرفة التجارية الأسترالية اللبنانية تعد واحدة من أهم تجارب التعاون المشترك ونموذج يحتذي به في طبيعة تأسيس وعمل الغرف التجارية.
وشددت مكرم على رغبة الوفد في اتخاذ خطوات إيجابية في طور تطوير العلاقات التجارية بين مصر وأستراليا، من خلال زيادة الاستثمارات التجارية الأسترالية في مصر، وأيضا ورفع نسبة الصادرات المصرية لأستراليا والتبادل التجاري بين البلدين.
وأشار السفير محمد خيرت، سفير مصر في أستراليا، إلى أن الوزيرة نبيلة مكرم والوفد المرافق لها استمعوا لشرح مستفيض لرئيس مجلس إدارة الغرفة الأسترالية اللبنانية والتي أنشئت قبل 30 عاماً من الآن، عن تاريخ عمل الغرفة وتأسيسها، وتضم عدد كبير من الشركات والرعاة ومكاتب المحاماة والتجارة، وشركات للطيران وغيرها، حتى أصبحت تمثل حلقة وصل بين لبنان وأستراليا في مختلف المجالات التجارية، السياحة، الثقافية فضلاً عن عملها في ربط أبناء الجالية اللبنانية من الجيلين الثاني والثالث بوطنهم الأم.
وأكد خيرت، على أهمية الجلسة وماجاءت به من أهمية استفادة كبيرة للجانب المصري، لمعرفة ما يمكن أن يتم من إجراءات مع أبناء الجالية المصرية للبدء في أقرب فرصة في تكوين مجلس إدارة لمجلس أعمال تجاري مصري أسترالي.
وأشار لعرض رئيس الغرفة التجارية الأسترالية اللبنانية والبنك العربي تقديم المساعدة في هذا الشأن، بالإضافة لمساعداتنا في تنشط العلاقات التجارية المصرية الأسترالية لحين قيام الغرفة.