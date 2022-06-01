وزيرة الهجرة : بالإرادة مصر تستطيع وأفريقيا تستطيع

تتواصل فاعليات اليوم الثاني من مؤتمر «مصر تستطيع بالصناعة»، حيث انعقدت الجلسة الحوارية التاسعة من جلسات المؤتمر تحت عنوان «رجال الأعمال والصناعة في أفريقيا»، بحضور السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، وبمشاركة عدد من رجال الأعمال والخبراء المصريين بالخارج والأفارقة، وأدارت الجلسة د. أماني عصفور رئيسة مجلس الأعمال الأفريقي.

مكرم: مع صدور توجيهات القيادة السياسية بدأ العمل مباشرة لمدّ جسور التعاون

أوضحت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، أنه بالإرادة مصر تستطيع، وأفريقيا تستطيع، والتعاون هو ما يضمن نجاحنا جميعًا لما فيه الخير لبلادنا.

وأضافت أنه مع صدور توجيهات القيادة السياسية بدأ العمل مباشرة لمدّ جسور التعاون مع الأشقّاء الأفارقة، وهو ما يجمعنا، اليوم، لنضع خطة عمل ونعكف على التنفيذ، بالتعاون بين المؤسسات المعنية.

الجبلي: أفريقيا تصدر ما قيمته نحو 6 مليارات دولار إلى العالم

من ناحيته أوضح د. شريف الجبلي، عضو مجلس النواب، أن الحديث عن أفريقيا يعني الحديث عن الفرص التي تحتاج لتعاون التصنيع، بدلًا من تصدير المواد الخام، وهو ما يهدر موارد القارة، فلا بد أن تكون لدينا سلاسل إمداد، فمن يصنع يمتلك القوة.

وتابع أن أفريقيا تصدر ما قيمته نحو 6 مليارات دولار إلى العالم، وهذه المليارات، بعد إعادة تصنيعها تصل إلى 100 مليار دولار، رواندا مثلًا بها الكثير من الفرص وتقوم بمعالجة القهوة والكاكاو، وكذلك الكاجو في تنزانيا، حيث يتم جمعه في فيتنام، ويتم بيعها بأسعار مرتفعة في السوق الدولي، فعلينا وضع خريطة للصناعة.

وأضاف الجبلي أن هناك دولًا قليلة فقط في أفريقيا تقوم بالتصنيع، وكذلك الصناعات الدوائية فأقلّ بكثير من المطلوب، علينا تفعيل اتفاقات التجارة الحرة مع أفريقيا لتلبية احتياجاتنا وتطوير إستراتيجية مستقبلية يمكنها تغيير الوضع القائم، وهو أمر يحتاج لتنظيم وترتيب وتعاون.

وأكد الجبلي أن التغيرات المناخية ضمن التحديات، وكذلك الاقتصاد منخفض الكربون، مع استضافة مصر لمؤتمر المناخ Co27، منوهًا بأن “مصر تستطيع” فرصة لنقول لأنفسنا أن علينا أن نتعامل بمنطق وواقعية حتى نجد لأنفسنا مكانًا على خريطة الاقتصاد.

موازا : هناك العديد من العقبات التي تحُول دون زيادة الأنشطة الصناعية في القارة الإفريقية

بينما قال جيمس موازا، رئيس الغرفة التجارية بدولة مالاوي، إن هناك العديد من العقبات التي تحول دون زيادة الأنشطة الصناعية في القارة الإفريقية، مضيفًا أن القارة الإفريقية بحاجة إلى التكامل الاقتصادي لتحقيق التقدم المطلوب، مضيفًا أنه ينبغي زيادة رأس المال المغامر، والحد من عدم حرية الحركة بين البلدان الإفريقية، وإزالة الرسوم الجمركية التي ترفع تكلفة الإنتاج.

وأكد موازا أنه لا بد من زيادة أنشطة مكافحة الفساد في أفريقيا، وتحسين وسائل شحن الصادرات والواردات بمختلف الوسائل الحديثة، موضحًا أنه ينبغي لأفريقيا النظر إلى تجربة الاتحاد الأوروبي في تحقيق التكامل الاقتصادي، ومضيفًا أنه يتطلع إلى التعاون مع مصر خلال الفترة المقبلة في تلك المجالات.

أرمانيوس : صناعة الدواء أصبحت تعتمد على البحوث العلمية التي تختص بمواجهة المخاطر المفاجئة

قال الدكتور رياض أرمانيوس، رئيس مجلس إدارة شركة إيفا فارما، إن صناعة الدواء أصبحت تعتمد على البحوث العلمية التي تختص بمواجهة المخاطر المفاجئة مثل الأوبئة.

مضيفًا أن مواجهة فيروس مثل إيبولا، لن تكون فعالة إلا في الدول التي تحظى بقدر من التقدم، بما يلقي الضوء على العقبات التي تواجه القارة الإفريقية لنشر استخدامات الدواء.

وأكد أنه لا بد من تطوير منظومة تصنيع الأدوات المستخدمة في الكشف الطبي، ومضيفًا أن تعاون شركته مع الأطراف المعنية داخل مصر يكفل تحقيق الأهداف في ذلك الإطار.