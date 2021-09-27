استثمار

وزيرة الهجرة الهولندية تزور أهرامات الجيزة

أعربت وزيرة الهجرة عن إعجابها بالهرم وطريقة بنائه ورفع الأحجار
دعاء محمود 6:10 م, الأثنين, 27 سبتمبر 21 6:10 م, الأثنين, 27 سبتمبر 21

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استقبلت اليوم منطقة أهرامات الجيزة، أنكي بروكرز كنول وزيرة الدولة الهولندية للهجرة والوفد المرافق لها، أثناء زيارتها الحالية لمصر.

وكان في استقبالهم أشرف محي الدين، مدير عام منطقة آثار الهرم، والذي اصطحبهم في جولة بالمنطقة الأثرية والهرم الأكبر ومنطقتي تمثال أبو الهول والبانوراما.

وقال محي الدين، إنه خلال الزيارة أعربت وزيرة الهجرة عن إعجابها بالهرم وطريقة بنائه ورفع الأحجار، ونحت تمثال أبو الهول، ثم انتقلت الزيارة إلى منطقة البانوراما حيث التقطوا الصور التذكارية لزيارتهم.

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جدير بالذكر أن وزيرة الدولة الهولندية للهجرة قامت صباح اليوم بزيارة المتحف المصري بالتحرير والمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط.

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بقلم دعاء محمود

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