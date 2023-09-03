وزيرة الهجرة: التصنيع المحلي يخفض الطلب على العملة الصعبة ويوفر فرص العمل

قالت وزيرة الهجرة سها جندي، إن الدولة بحاجة للتوسع في التصنيع المحلي لخفض الطلب على العملة الصعبة، بجانب توفير فرص العمل للشباب، لمواجهة الهجرة غير الشرعية، مؤكدة أن البلاد تفتح ذراعيها للمستثمرين من المصريين بالخارج حول العالم، ليسهموا في خطط التنمية المستدامة، ويشاركوا بفعالية في بناء الوطن.

جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة الهجرة، في افتتاح المعرض الدولي الخامس عشر لصناعة الورق والتعبئة والتغليف والطباعة، المقام في الفترة من الثاني وحتى الرابع من الشهر الجاري، بمركز مصر للمعارض الدولية، كما تفقدت الجناح الخاص بالشركة المصرية لطباعة نماذج المعلومات “أملكو”، والتي يترأس مجلس إدارتها الدكتور حسن الجراحي رجل الأعمال المصري بالسعودية.

وقالت “جندي” إنها حرصت على المشاركة في افتتاح المعرض تلبية لدعوة الدكتور حسن الجراحي رجل الأعمال بالسعودية، لزيارة جناح شركته “المصرية لطباعة نماذج المعلومات” تأكيدًا على دعمها المستمر لمستثمري مصر بالخارج، خاصة ممن لديهم استثمارات في مصر خلال تلك المرحلة.

وألمحت إلى حرصها على التواصل المستدام مع المستثمرين ورجال الأعمال المصريين بالخارج، ودعوتهم للاستثمار في مصر، والعمل على تذليل التحديات التي تواجههم، ليتمكنوا من المشاركة في دعم حقيقي وناجح في دولتهم التي ترحب دائمًا بهم، مؤكدة أن الدكتور حسن الجراحي واحد من بين المستثمرين المصريين بالخارج، مشيدة بوطنيته وحبه لمصر والسعي دائمًا للتوسع في استثماراته داخليًا.

واستمعت لشرح وافٍ عما تقدمه الشركة المصرية لطباعة نماذج المعلومات، من خدمات متعددة وحديثة في مجال صناعة الورق والطباعة والتغليف، من بينها رولات ماكينات ATM ونماذج الطيران والشحن وأكياس التعبئة المنسوجة والرولات اللاصقة ونماذج تخطيط القلب والأقفال البلاستيكية المبرمجة والمغلفات الورقية والبلاستيكية والأشرطة اللاصقة الأمنية والعادية.

وأشادت برغبة القائمين على الشركة في مواكبة التطور والتحديث ومتابعة كل مستجدات القطاع والتكنولوجيا الجديدة فيما يتعلق بصناعة الورق والطباعة.

وقدم “الجراحي” شكره للسفيرة على تلبيتها دعوة المشاركة في افتتاح المعرض وزيارتها لجناح الشركة، مشيرًا إلى أن ذلك يعد حدثًا مهمًا وتأكيدًا على دعم الدولة المصرية ممثلة في وزارة الهجرة، والاهتمام بالمستثمرين بالمصريين بالخارج، كما أهدى وزيرة الهجرة درع تكريم؛ تقديرًا لدعمها المستمر للمصريين بالخارج.