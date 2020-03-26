وزيرة الهجرة : الأولوية لاستعادة المصريين «العالقين» بالخارج قبل المقيمين

أكدت وزيرة الهجرة نبيلة مكرم أن أولوية الوزارة حاليا تنصب على استعادة المصريين العالقين في الخارج

وأضافت وزيرة الهجرة في اتصال مع برنامج التاسعة، مساء على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، أن هناك 350 مصريا في مدينة تورينو الإيطالية وعدد آخر من دول العالم يرغبون في العودة إلى مصر من السعودية والكويت والسودان وبعض الدول الأخرى.

وأضافت أننا نعمل في ظروف استثنائية حرجة تفرض علينا أوضاعا لم نعتد عليها، وقد شكلنا غرفة عمليات منذ بداية الأزمة تتعامل مع العالقين المصريين في السعودية أو الكويت لكن لظروف غلق المطارات لم نستطع إعادتهم، ولديهم مشاكل في عقود عملهم وتأشيراتهم، وستحل السعودية مشكورة هذا الأمر.

وأوضحت: “الأولوية للعالقين المسافرين بغرض الزيارة أو الدراسة أو قضاء شهر عسل لدينا شرائح كتيرة جدا من العالقين .. الأولوية لمن ليس له مأوى أو بيت في الخارج”.

وتابعت :”رغبة المقيمين في تورينو أو في أي دولة أخرى الدولة بتاخدها في الاعتبار إنما فيه أولويات .. الأولوية للشريحة العالقة التي ليس لديها منزل أو دخل في الخارج.. ماينفعش دول ندمجهم مع المقيمين.. علشان كدة الدولة بتشتغل والنهاردة كان فيه تشكيل لجنة من مجلس الوزراء مكونة من الهجرة والخارجية والصحة والطيران والنقل علشان نقدر نعرف الأعداد اللي بعثاتنا في الخارج هتوافينا بيها علشان نعرف الأعداد علشان نطلع طيارات تجيبهم”.

وأضافت لكي تذهب طائرة لإحضار العالقين لابد من حد أدنى 140 فردا، وأيضا موافقة الدولة المضيفة، والمجموعات أقل من 140، ممكن الطائرات التي ستحضر سائحين موجودين في مصر يحملون مصريين عالقين ويرجعوا بيهم”.

وأشارت إلى أن هناك جهدا بذل لاستعادة المصريين الطلبة من السودان، ونشكر كل رجال الأعمال والمجتمع المدني لتوفير أتوبيسات تحضر المصريين العالقين عند المعبر مع السودان، لافتة إلى إجراء بث مباشر والتحدث مع المصريين في الخارج وشرح كل الأمور، وفيما يتعلق بالكويت فقد وافقت على أن يكون فيه طائرات مصرية تحمل العالقين الذين يحملون تأشيرة سياحة.

ووصلت حافلتان لنقل المصريين العالقين بالسودان ولم يستطيعوا العودة لمصر، وذلك ضوء تلقي الوزارة استغاثات جديدة من عدد من الطلاب والمصريين العالقين بجمهورية السودان، وإشارتهم إلى وصولهم للحدود السودانية ورغبتهم في العودة إلى مصر، كما يصل خلال ساعات حافلتين أخريين.

وقالت الوزيرة إن حافلات النقل ستنقل 150 من المصريين العالقين بمعبر قسطل الحدودي، ومن المقرر أن تتحرك الحافلات من السودان متجهة إلى مصر في صباح الغد نظرا لما تطبقه مصر من قرار حظر التجوال ضمن الإجراءات الاحترازية للدولة المصرية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقدمت نبيلة مكرم تحية تقدير لشركاء نجاح عبور مواطنينا بسلام وأمان، والدكتور باسم كليلة، رئيس مجلس إدارة شركة “إكسبو ريبباليك” علي دعمه توفير الاتوبيسات لنقل المواطنين من الحدود للقاهرة.