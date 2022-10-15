وزيرة الهجرة : إعفاء سيارات المصريين بالخارج من الجمارك والرسوم يصب فى مصلحة المواطن

قالت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج سها جندي، إن قرار إعفاء سيارات المصريين بالخارج من جميع الرسوم والجمارك جاء في مصلحتهم 100٪؜، موضحة أن المصري بالخارج من حقه جلب سيارة شخصية لمصر، والقانون الجديد الذي تمت إحالته لمجلس النواب، ينص على أنه لكل مصري بالخارج عمره 16 عاما أو أكثر أن يجلب سيارة شخصية باسمه لمرة واحدة فقط.

وأضافت وزيرة الهجرة، خلال مداخلة مع برنامج Trending على قناة BBC عربية، أن مشروع القانون ينص أيضا على أن تسجيل السيارة وربط الوديعة في غضون 4 أشهر، وإنهاء إجراءات الشحن والنقل في غضون سنة، وذلك لإعطاء الفرصة للانتهاء من كافة تلك الإجراءات، موضحة أن تحديد 4 شهور فقط جاء لعدم التأثير أو الإضرار بصناعة السيارات القائمة في مصر.