وزيرة الهجرة: إطلاق أول وثيقة معاش بالدولار يهدف لتعزيز علاقة المصريين بالخارج بالوطن

قالت سها الجندي، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن إطلاق أول وثيقة معاش بالدولار للمصريين بالخارج يأتي ضمن توفير الحماية الاجتماعية لهم بهدف إيصالهم وربطهم الدائم بوطنهم.

وتابعت الجندي عن أن المصريين بالخارج يشكلون أولوية لدى الدولة إذ يدعمون التنمية الاقتصادية من خلال تحويلاتهم الدولارية.

ولفتت إلى أن المصريين بالخارج سواء كانوا مهاجرين دائمين أو مؤقتين عزفوا عن المشاركة في برامج الحماية الاجتماعية كالمعاشات خلال الفترة الماضية؛ لذا كان لابد من إطلاق أول وثيقة معاش بالدولار من خلال مصر لتأمينات الحياة والبنك الأهلي المصري.

وأوضحت وزيرة الهجرة أنه خلال الفترة الماضية أطلقت الوزراة العديد من المحفزات لربط المصريين بالخارج بوطنهم وإعادة ثقتهم به من خلال فتح حسابات دولارية بالتعاون مع البنوك المحلية ومنح إعفاءات جمركية خاصة في قطاع السيارات إضافة إلى بحث إطلاق شركة استثمارية لهم بالدولار والتي من المستهدف وصول رأس مالها المصدر ل مليار دولار.

وبينت أن النسخة الرابعة من مؤتمر المصريين بالخارج شهد مشاركة 1000 مشارك من خلال 66 رابطة من العاملين خارج البلاد.