وزيرة الهجرة: إجلاء 200 مصري من السودان وعلى راغبي العودة تسجيل البيانات

ناشدت الوزيرة الطلبة والمواطنين الراغبين في العودة من السودان التوجه إلى مقر السفارة المصرية بالخرطوم لتسجيل بياناتهم الشخصية،

أعلنت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، عن نجاح الدولة المصرية في عبور ٢٠٠ مواطن مصري اليوم ممن كانوا عالقين على المعابر مع السودان.

وناشدت الوزيرة الطلبة والمواطنين الراغبين في العودة من السودان التوجه إلى مقر السفارة المصرية بالخرطوم لتسجيل بياناتهم الشخصية، حتى تتمكن الدولة من حصر الأعداد استعدادًا لإعادتهم وفقا لرغبتهم.

جاء ذلك في ضوء تلقي وزارة الهجرة استغاثات من عدد من الطلاب المصريين بجمهورية السودان، وإشارتهم إلى وجود صعوبات تحول دون عودتهم إلى مصر نظرًا لتوقف جميع الرحلات بسبب كورونا