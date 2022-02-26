وزيرة الهجرة : أنصح الطلاب الموجودين بالمناطق الشمالية والشرقية فى أوكرانيا عدم التحرك الآن

عدد الطلاب المصريين في أوكرانيا 3 آلاف طالب وطالبة وبدأت أعداد منهم في العودة إلى مصر عبر بولندا

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، إنها تنصح الطلاب المتواجدين في المناطق الشمالية والشرقية فى أوكرانيا بعدم التحرك الآن، نتيجة استمرار الأوضاع المتوترة جراء الأزمة الروسية الأوكرانية.

وأكدت مكرم خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفي في برنامج صالة التحرير على فضائية صدى البلد، أنه على الطلاب المصريين المتواجدين في المناطق الغربية بأوكرانيا بسرعة التحرك إلى دولة بولندا.

وأوضحت مكرم أن عدد الطلاب المصريين في أوكرانيا يصل إلى 3 آلاف طالب وطالبة، وهم متواجدين في 21 مدينة أوكرانية.

وأضافت أن السلطات البولندية توفر كافة الدعم الطبي والغذائي للوافدين إليها من أوكرانيا وخاصة الطلاب المصريين، ومراكز الإيواء متوفر بها كل ما يحتاجونه لحين المغادرة إلى مصر، ويوجد 8 منافذ في أوكرانيا للدخول إلى بولندا.

وتابعت مكرم أنه تم وصول مجموعة طلاب وصلت مصر من اوكرانيا أول أمس عبر بولندا، كما أن هناك مجموعة أخرى بعدد 80 طالبا في بولندا ، ونحو 1000 طالب في بوخارست بدولة رومانيا.

وأكدت مكرم أنه يتم المتابعة بشكل مستمر مع الجالية المصرية في أوكرانيا للوقوف على حقيقة الأوضاع هناك، قائلة: طلبت من أحد الطلاب المصريين في أوكرانيا عبر اتصال هاتفي بخاصية الفيديو النزول إلى الإنفاق المتواجدين بها و رأيت الطلاب المصريين و عدد من الطلاب الأفارقة.