وزيرة المرأة التونسية: 8000 مشروع للمرأة بتكلفة 25 مليون دولار

وكالات: أعلنت وزيرة المرأة والأسرة والطفولة التونسية نزيهة العبيدي عن الاستراتيجية الوطنية للتمكين الاقتصادي والاجتماعي للنساء والفتيات في المناطق الريفية، التي صادقت عليها الحكومة خلال مجلس وزاري مصغر نهاية الأسبوع الماضي. وبينت الوزيرة -في مؤتمر صحفي - أن الاستراتيجية ترتكز على التمكين

وكالات:

أعلنت وزيرة المرأة والأسرة والطفولة التونسية نزيهة العبيدي عن الاستراتيجية الوطنية للتمكين الاقتصادي والاجتماعي للنساء والفتيات في المناطق الريفية، التي صادقت عليها الحكومة خلال مجلس وزاري مصغر نهاية الأسبوع الماضي.

وبينت الوزيرة -في مؤتمر صحفي – أن الاستراتيجية ترتكز على التمكين الاقتصادي، والاجتماعي، وتحسين المشاركة للفتيات والنساء في الريف، والتمكين الاجتماعي للفتيات والنساء في الريف.

ويهدف المشروع حسب الوزيرة إلى الزيادة في نسبة مشاركة المرأة في الحياة الاقتصادية من 28 بالمائة إلى 35 بالمائة بحلول عام 2020 وذلك بتمكين الفتيات والنساء في الريف من قروض لـ 8000 مشروع تقدر بنحو 25 مليون دولار، توفر أكبر عدد ممكن من مواطن الشغل والحياة الكريمة بما يعزز الانخراط في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني المهيكل والفاعل، لتتطور نسبة تمتع المرأة بالحماية الاجتماعية إلى حدود 20 بالمائة من خلال عديد الوسائل كالدعم المادّي والتنقل وتوعية الأسر.

وأشارت الوزيرة، إلى أنه قد رصدت الحكومة لتحقيق تلك الاستراتيجية، اعتمادات مالية خلال 3 سنوات لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتمكين الاقتصادي والاجتماعي للنساء والفتيات في الريف.