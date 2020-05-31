وزيرة الصناعة : مصانع الغزل ستوفر 8 ملايين كمامة بالآسواق خلال أسبوع

أكدت وزيرة الصناعة أن هيئة الشراء الموحد لها الأولوية لتوريد الكمامات المتنجة للجهات المختلفة.

كشفت وزيرة التجارة والصناعة الدكتورة نيفين جامع في مداخلة مع برنامج على مسئوليتي، مساء الأحد، أن مصانع الغزل ستوفر 8 ملايين كمامة بالآسواق خلال أسبوع



وقالت: “عايزين نوفرها في وسائل المواصلات وجميع المصالح الحكومية واتفقنا على كميات من حيث المبدأ كمرحلة أولى بدأنا إنتاج من النهاردة لا يقل عن 8 ملايين كمامة وخلال أسبوع ستكون في السوق”.

وأضافت: “المواصفات أنا خدتها من وزارة الصحة وراحت لهيئة المواصفات والجودة، والمواصفة بسيطة جدا هي مجرد نسيج قطني بصبغات آمنة، وأي مصنع سيلتزم بالمواصفات أهلا وسهلا”.

وتابعت: “عملت مبادرة امبارح وعملنا حصر من خلال جهاز حماية المشروعات للمصانع الصغيرة وفيه مصانع بدأت بالفعل تصدير كمامات للخارج وكان فيه طلبية من فرنسا”

وأكد أن “المواصفات متاحة لأي حد”.

وقالت وزيرة الصناعة: “كان ليا تليفون منذ قليل مع محافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان، وقولتله إحنا عندنا 58 مصنعا ستلتزم بالمواصفات وقالي ابعتيلي المواصفات وإحنا هنأخد منهم الإنتاج”.

وأكدت أن هيئة الشراء الموحد لها الأولوية لتوريد الكمامات المتنجة للجهات المختلفة.

وقالت: ” إحنا في تصورنا اللجوء للكمامة القماش لعدة أسباب منها التعايش مع الوضع القائم وتوفير حاجة آمنة للمواطن يستخدمها ويغسلها بسعر مناسب، وبنشتغل وفقا للمواصفات وزي ما هتقول وزارة الصحة زي ما هنمشي”.

وفي وقت سابق عقدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة اجتماعاً موسعاً مع ممثلي قطاع صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة لبحث تدبير احتياجات الدولة من الكمامات المصنوعة من القماش وإمكانيات الاستفادة من الطاقات الحالية للمصانع وتشغيل الطاقات المتوقفة.

أكدت الوزيرة التزام قطاع الصناعات النسيجية والملابس الجاهزة بتلبية احتياجات السوق المحلي من الكمامات المصنوعة من القماش وفقاً لمعايير واشتراطات الجودة التي اعتمدتها الوزارة ووزارة الصحة‎ وبأسعار في متناول المواطن البسيط خاصةً في ظل قرار الحكومة ببدء تنفيذ خطة التعايش مع فيروس كورونا حيث تستهدف الحكومة اتاحة حوالى 30 مليون كمامة شهرياً لتلبية احتياجات السوق المحلى ، مشيرةً في هذا الإطار إلى أنه سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة البدء في عملية الإنتاج حيث سيتم تصنيع 8 مليون كمامة من القماش كمرحلة أولى وتوريدها للهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي بهدف توفيرها لكافة جهات الدولة.

