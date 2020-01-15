وزيرة الصناعة: قرب انتهاء مفاوضات «جهاز المشروعات» والبنك الدولي للحصول على 200 مليون دولار

كشفت نيفين جامع، وزيرة التجارة و الصناعة ، والرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، عن قرب إنهاء المفاوضات المكثفة بين الجهاز والبنك الدولى للحصول على قرض تبلغ قيمته 200 مليون دولار قريبا.

ومن المقرر توجيه القرض للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر والبنية التحتية خلال الفترة المقبلة.

الجهاز يتفاوض على قروض خارجية بقيمة 600 مليون دولار

وقدرت “جامع ” فى تصريحات خاصة لـ”المال” على هامش توقيع اتفاقية تمويل مع بنك التعمير الألمانى والاتحاد الأوروبى، حجم الاتفاقيات التى يتفاوض الجهاز بشأنها مع الجهات الدولية بنحو 600 مليون دولار.

ووقعت وزيرة الصناعة والتجارة صباح اليوم بمقر الجهاز اتفاقية تمويل مع كلا بنك التعمير الألمانى والاتحاد الأوروبى اتفاقيات بقيمة 50 مليون يورو.

دعم الرئيس السيسى

وأكدت جامع أن حصول الجهاز على التمويل يعد انعكاسا مباشرا للدعم المقدم من القيادة السياسية.

أكدت “جامع” أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يولى اهتماما كبيرا للنهوض بقطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، عبر تهيئة التمويل والمناخ المناسب لنمو هذه الصناعات وتطويرها.

ولفتت إلى أن الاتفاقيات تهدف إلى توفير الدعم المالى لتمويل مشروعات الشباب المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، بالإضافة إلى تقديم الدعم المؤسسى والفنى للجهاز، والارتقاء بقدراته ليتمكن من تقديم الخدمات المالية وغير المالية.

فى سياق متصل، أكدت وزيرة الصناعة والرئيس التفيذى لجهاز المشروعات أن خطة الجهاز تقوم على الاهتمام بالقطاع الصناعى والمجمعات الصناعية، وزيادة حصة القطاع الصناعى.