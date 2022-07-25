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وزيرة الصناعة : صادرات مصر من الأسمدة بلغت 6 مليار دولار العام الماضي

أشارت جامع إلى أن العالم و منها مصر تمر بظروف استثنائية

وزيرة الصناعة : صادرات مصر من الأسمدة بلغت 6 مليار دولار العام الماضي
محمد مجدي

محمد مجدي

11:25 م, الأثنين, 25 يوليو 22

قالت نيفين جامع وزيرة الصناعة إن صادرات مصر من الأسمدة تصل إلي 6 مليارات جنيه وهي تعد من أهم القطاعات التصديرية في مصر .

و أضافت جامع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج الحكاية على فضائية أم بي سي مصر أنه سيتم إقامة مشروعات مشتركة بين مصر والإمارات والأردن والبحرين .

و تابعت جامع أنه من ضمن تلك المشروعات 100 ألف فدان محاصيل تصديرية ، و مشروع آخر لإنتاج القمح بمساحة تزيد عن 200 ألف فدان في الأردن بأيدي مصرية.

وأشارت جامع إلى أن العالم و منها مصر تمر بظروف استثنائية وهناك مستلزمات مكونات الإنتاج يتم استيرادها من الخارج والتي تمثل مشكلة لدي عدد من المصانع ويتم العمل على إيجاد حلول لها.

محمد مجدي

محمد مجدي

11:25 م, الأثنين, 25 يوليو 22