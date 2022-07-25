وزيرة الصناعة : صادرات مصر من الأسمدة بلغت 6 مليار دولار العام الماضي

قالت نيفين جامع وزيرة الصناعة إن صادرات مصر من الأسمدة تصل إلي 6 مليارات جنيه وهي تعد من أهم القطاعات التصديرية في مصر .

و أضافت جامع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج الحكاية على فضائية أم بي سي مصر أنه سيتم إقامة مشروعات مشتركة بين مصر والإمارات والأردن والبحرين .

و تابعت جامع أنه من ضمن تلك المشروعات 100 ألف فدان محاصيل تصديرية ، و مشروع آخر لإنتاج القمح بمساحة تزيد عن 200 ألف فدان في الأردن بأيدي مصرية.

وأشارت جامع إلى أن العالم و منها مصر تمر بظروف استثنائية وهناك مستلزمات مكونات الإنتاج يتم استيرادها من الخارج والتي تمثل مشكلة لدي عدد من المصانع ويتم العمل على إيجاد حلول لها.