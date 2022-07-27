وزيرة الصناعة توافق على عودة العمل بقرار 835 بشأن قواعد الاستيراد والفحص (مستند)

كشف إبراهيم السجيني مساعد وزير الصناعة والتجارة للشئون الاقتصادية، عن موافقة وزيرة الصناعة والتجارة الدكتورة نيفين جامع على عودة العمل بالقرار الوزاري رقم 835 لسنة 2017 ، والخاص بتعديل بعض أحكام لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 فى شأن الاستيراد والتصدير ونظام إجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة الصادرة بالقرار الوزارى رقم 770 لسنة ، 2005.

وذكر أن وزيرة الصناعة والتجارة كانت قد وافقت خلال يناير الماضي على تجميد العمل بالقرار لمدة 6 أشهر تنتهي في يونيه الماضي .

جاء ذلك في خطاب غبراهيم السجيني مساعد وزيرة الصناعة والتجارة للشئون الإقتصادية، للشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، والذي أصدر منشور استيراد رقن 35 لسنة 2022، ليتم تعميمه على كافة المنافذ الجمركية المختلفة.

وذكر مساعد وزير الصناعة والتجارة أن الموافقة الأخيرة التي صدرت عن الوزيرة نيفين جامع كانت بتاريخ 29 ديسمبر الماضي ليتم مد مهلة العمل بالقرار الوزاري ستة أشهر إضافية تنتهي في 30 يونيه، وذلك لحين الانتهاء من الربط الإلكتروني بين الجهات المعنية بعملية الاستيراد والتصدير.

وفي هذا الصدد أصدرت مصلحة الجمارك منشور استيراد رقم 35 لسنة 2022 والخاص بتنفيذ قرار وزيرة الصناعة والتجارة على المنافذ الجمركية المختلفة.

وأصدرت وزارة الصناعة والتجارة القرار رقم 835 لسنة 2017 والخاص بشأن تعديل بعض أحكام القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير ونظام إجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة الصادرة بالقرار الوزاري رقم 770 لسنة 2005.

وكان ينص القرار في مادته الثالثة على توفيق كافة الجهات المسئولة عن الاستيراد أوضاعها خلال مدة تصل إلى 6 أشهر من تاريخ صدور القرار .

وجاء فى نص المادة الأولى من القرار: “يستبدل بنصوص المواد أرقام (9، 10، 12، 15، 17، 45، 48، 69 / فقرة أولى، 72، 78، 79، 82، 97 / صدر الفقرة الأولى، 104) من لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 فى شان الاستيراد والتصدير ونظام إجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة الصادرة بالقرار الوزارى رقم 770 لسنة 2005 المشار إليها”.