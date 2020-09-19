اقتصاد وأسواق

وزيرة الصناعة تنعى محمد فريد خميس

الذي وافته المنية، اليوم، بالولايات المتحدة الأمريكية بعد صراع مع المرض.
محمد مجدي 6:47 م, السبت, 19 سبتمبر 20 6:47 م, السبت, 19 سبتمبر 20

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تنعى نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، المغفور له بإذن الله محمد فريد خميس، رئيس الاتحاد العام لجمعيات المستثمرين ورئيس مجلس إدارة مجموعة النساجون الشرقيون، الذي وافته المنية، اليوم، بالولايات المتحدة الأمريكية بعد صراع مع المرض.

وقالت الوزيرة، في بيان، منذ قليل، إن الفقيد يعد أحد رموز قطاع الصناعة؛ حيث أسهم على مدى سنوات طويلة فى دعم وتطوير الصناعة المصرية من خلال إقامة مشروعات صناعية متميزة وإنتاج منتجات على درجة عالية من الجودة أسهمت فى رفع اسم مصر عاليًا فى كل الأسواق العالمية، كما تولَّى العديد من المناصب المرموقة، ومنها رئاسته لاتحاد الصناعات المصرية، ورئاسة لجنة الصناعة بمجلس الشورى، وأخيرًا رئاسته للاتحاد العام لجمعيات المستثمرين.

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وتتقدم الوزيرة بخالص العزاء لأسرة الفقيد وجميع رجال الصناعة فى مصابهم الأليم، داعيةً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدةة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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