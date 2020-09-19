وزيرة الصناعة تنعى محمد فريد خميس

الذي وافته المنية، اليوم، بالولايات المتحدة الأمريكية بعد صراع مع المرض.

تنعى نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، المغفور له بإذن الله محمد فريد خميس، رئيس الاتحاد العام لجمعيات المستثمرين ورئيس مجلس إدارة مجموعة النساجون الشرقيون، الذي وافته المنية، اليوم، بالولايات المتحدة الأمريكية بعد صراع مع المرض.

وقالت الوزيرة، في بيان، منذ قليل، إن الفقيد يعد أحد رموز قطاع الصناعة؛ حيث أسهم على مدى سنوات طويلة فى دعم وتطوير الصناعة المصرية من خلال إقامة مشروعات صناعية متميزة وإنتاج منتجات على درجة عالية من الجودة أسهمت فى رفع اسم مصر عاليًا فى كل الأسواق العالمية، كما تولَّى العديد من المناصب المرموقة، ومنها رئاسته لاتحاد الصناعات المصرية، ورئاسة لجنة الصناعة بمجلس الشورى، وأخيرًا رئاسته للاتحاد العام لجمعيات المستثمرين.

وتتقدم الوزيرة بخالص العزاء لأسرة الفقيد وجميع رجال الصناعة فى مصابهم الأليم، داعيةً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.