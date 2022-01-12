اقتصاد وأسواق

وزيرة الصناعة تغادرالى غانا للمشاركة فى اجتماعات منطقة التجارة الحرة الأفريقية

نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسى
محمد ريحان 10:55 ص, الأربعاء, 12 يناير 22 10:55 ص, الأربعاء, 12 يناير 22

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غادرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة مطار القاهرة صباح اليوم متجهة الى العاصمة الغانية اكرا للمشاركة فى الاجتماع الذى تنظمه سكرتارية منطقة التجارة الحرة القارية الافريقية بشأن اطلاق مبادرة نظام المدفوعات والتسويات الافريقى ، وذلك نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسى .

وكانت جامع قد غادرت مدينة شرم الشيخ مساء أمس الثلاثاء عقب مشاركتها فى فعاليات النسخة الرابعة لمنتدى شباب العالم .

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وتأتى مشاركة مصر فى هذه الاجتماعات فى اطار حرصها على استكمال دورها الفاعل في الاتفاقية حيث كانت مصر من أولى الدول الموقعة، مروراً بدخول اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية حيز النفاذ أثناء رئاستها للاتحاد الإفريقي، والتأكيد على حرص مصر الكامل على تحقيق التكامل الإفريقي وتعزيز التجارة بين دول القارة السمراء ودمجها بمنظومة التجارة العالمية.

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بقلم محمد ريحان

رئيس قسم الاقتصاد والأسواق .. يتولي تغطية الأخبار والفعاليات الخاصة بقطاع التجارة والصناعة والتصدير، وتخرج في كلية الاعلام جامعة القاهرة عام 2005 ، والتحق للعمل بجريدة المال في عام 2008

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