وزيرة الصناعة: تطوير 1370 قرية ضمن مبادرة حياة كريمة (فيديو)

تم على مدار شهرين ونصف زيارة عدد 1370 قرية مستهدف تطويرها من خلال المبادرة .

أكدت الدكتورة نيفين جامع، وزيرة الصناعة والتجارة، إن الوزارة لها دور هام في مبادرة حياة كريمة ، بمساهمتها في أكثر من محور، مشيرة إلى سعي الوزارة لتوفير فرص عمل لائقة للمواطنين المستهدفين من المبادرة.

وقالت جامع ، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد شردي في برنامج الحياة اليوم على فضائية الحياة ، إن الوزارة تسعى للاستفادة من الميزة النسبية لكل قرية ومركز مستهدف من مبادرة حياة كريمة ، حيث تم على مدار شهرين ونصف زيارة عدد 1370 قرية مستهدف تطويرها من خلال المبادرة .

وأضافت جامع ، أنه يتم إجراء تحليل بيانات لكل قرية من حيث عدد سكانها والمشروعات الاقتصادية بكل قرية، والحالة الاقتصادية بها ومتوسط دخل مواطنيها، وذلك بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.

وتابعت جامع ، أنه تم تقسيم عدد السكان بالقرى المستهدفة بالتطوير إلى نسبة الذكور والإناث وكذلك نسبة البطالة، موضحة ان بعض القرى تتميز بتربية المواشي وأخرى تشتهر بالمناحل واخري في جمع وتكسير البلاستيك ومشروعات يدوية و الصناعات التكميلية وصناعات الأخشاب ومواد البناء.

ولفتت وزيرة التجارة والصناعة، الي أن كل وزارة تسير وفقًا لخطتها تحت إشراف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، الذي يتابع بشكل أسبوعي تطورات المشروع، إضافة الي أنه يتم التنسيق بين جهود كل وزارة مع الأخري .

واوضحت جامع ، أن وزارة الصناعة تستهدف حصر الصناعات التي تعمل في إطار غير رسمي، وكذلك حصر الأراضي المتوفرة بتلك المراكز بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية لإقامة مجمعات صناعية لتشغيل العمالة والسيدات بالقرى، وتزويدهم بكل الخدمات والمعدات.

ولفتت إلى دراسة الميزة النسبية بكل قرية والتي بناء عليه يتم تحديث 150 دراسة جدوى استرشادية وأكثر من نشاط كصناعات معدنية وتدويرية وزراعية ونسيج وكيماويات وحرف يدوية، إضافة إلي حصر الجمعيات الأهلية بالقرى والتي ستوفر التمويلات الميسرة لعلاقتها بأهالي تلك القرى.