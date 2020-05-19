وزيرة الصناعة تشهد توقيع بروتوكول بين «العربية للتصنيع» و«بنية كابيتال» لإنشاء مصنع كابلات الألياف الضوئية

أكدت السيدة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة حرص الحكومة على الاستفادة من الإمكانيات التصنيعية الهائلة للهيئة العربية للتصنيع فى توسيع القاعدة الصناعية المصرية وتعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية بالسوقين المحلي والعالمي، الأمر الذى يسهم فى تحقيق رؤية الوزارة لزيادة الاعتماد على الصناعة الوطنية فى تلبية احتياجات السوق المحلي لاحلال الواردات وخفض العجز فى الميزان التجاري.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزيرة والفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع والمهندس يحيى زكى رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس فى مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة العربية للتصنيع وشركة بنية كابيتال لإنشاء أكبر مصنع لإنتاج كابلات الألياف الضوئية باستثمارات تتعدى المليار جنيه، وقد شارك فى مراسم التوقيع عبر تقنية الفيديو كونفرنس كل من السفير “جوناثان كوهين” سفير الولايات المتحدة بالقاهرة، وممثلو شركة كورنينج الأمريكية.

وأشارت جامع إلى أن توقيع هذا الاتفاق يأتى ليؤكد الدور الرئيسى والمحورى الذى تلعبه الهيئة العربية للتصنيع فى إدخال أحدث تكنولوجيات الإنتاج وأعلى معايير الجودة للصناعة المصرية، مؤكدة ان الهيئة شريك رئيسي لوزارة التجارة والصناعة فى تنفيذ الخطة القومية لتعميق التصنيع المحلي وتوفير منتجات وطنية مطابقة للمواصفات المصرية والعالمية تحظى بقبول محلي ورواج عالمي.

وقالت الوزيرة إن الوزارة تولى أهمية كبيرة لتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس باعتبارها إحدى أهم أولويات الدولة التنموية خلال المرحلة الحالية، مشيرة إلى أن هذا المشروع يسهم فى الاستفادة من الخبرات والتكنولوجيات الأمريكية الكبيرة فى مجال الصناعات الرقمية.

ويأتي هذا الاتفاق في إطار تنفيذ خطة الدولة لتعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا وخفض الواردات،بالشراكة مع الخبرات العالمية.

ويقام المشروع على مساحة ٥٠ ألف متر مربع ضمن الحيز الجغرافي لشركة التنمية الرئيسية بالقطاع الجنوبي في العين السخنة، ومن المخطط أن يبدأ الإنتاج التجريبي للمصنع خلال الربع الثالث من العام القادم 2021 بطاقة إنتاجية سنويا تزيد عن أربعة ملايين كيلومترات من الألياف الضوئية وتزداد تلك القدرة تباعاً طبقاً لخطة توسعات طموحة وعملية للشركة.