اقتصاد وأسواق

وزيرة الصناعة: «الغرف التجارية» أبلغنى أننى أول وزير يجلس معهم منذ عامين

وعلى رأسها اتحادا الغرف الصناعية والتجارية
محمد ريحان 12:37 م, السبت, 15 فبراير 20 12:37 م, السبت, 15 فبراير 20

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قالت نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة الوزارة إنها تتواصل بشكل مستمر مع منظمات الأعمال فى مصر وعلى رأسها اتحادا الغرف الصناعية والتجارية .

وقالت خلال أول مؤتمر صحفى لها منذ توليها حقيبة الوزارة منذ شهرين ، إن الوزارة التقت قبل أسبوعين أعضاء الغرف التجارية، متابعة : أبلغونى أننى أول وزير يلتقى الغرف التجارية منذ عامين.

وأشارت إلى أن اتحاد الغرف التجارية يتميز بانتشار الغرف التابعة له على مستوى المحافظات.

وقالت وزيرة الصناعة : أنا كوزيرة لن أستطيع العمل بمفردى أو فى جزر منعزلة ؛ وسيتم التواصل مع جميع الجهات والهيئات والوزارات ومنظمات الأعمال والمستثمرين.

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بقلم محمد ريحان

رئيس قسم الاقتصاد والاسواق .. يتولي تغطية الاخبار والفعاليات الخاصة بقطاع التجارة والصناعة والتصدير، وتخرج في كلية الاعلام جامعة القاهرة عام 2005 ، والتحق للعمل بجريدة المال في عام 2008

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