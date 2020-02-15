وزيرة الصناعة: «الغرف التجارية» أبلغنى أننى أول وزير يجلس معهم منذ عامين

قالت نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة الوزارة إنها تتواصل بشكل مستمر مع منظمات الأعمال فى مصر وعلى رأسها اتحادا الغرف الصناعية والتجارية .

وقالت خلال أول مؤتمر صحفى لها منذ توليها حقيبة الوزارة منذ شهرين ، إن الوزارة التقت قبل أسبوعين أعضاء الغرف التجارية، متابعة : أبلغونى أننى أول وزير يلتقى الغرف التجارية منذ عامين.

وأشارت إلى أن اتحاد الغرف التجارية يتميز بانتشار الغرف التابعة له على مستوى المحافظات.

وقالت وزيرة الصناعة : أنا كوزيرة لن أستطيع العمل بمفردى أو فى جزر منعزلة ؛ وسيتم التواصل مع جميع الجهات والهيئات والوزارات ومنظمات الأعمال والمستثمرين.