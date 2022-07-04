وزيرة الصناعة : البرازيل أكبر شريك تجاري لمصر بأمريكا اللاتينية بواقع 2.5 مليار دولار في 2021

أكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، عمق وتاريخية العلاقات الثنائية بين مصر والبرازيل باعتبارها الشريك التجاري الاكبر لمصر بقارة أمريكا اللاتينية، بمعدلات تبادل تجاري بلغت نحو 2.5 مليار دولار عام 2021.

وأشارت إلى أن هناك فرصا استثمارية متميزة أمام مجتمع الأعمال البرازيلي في السوق المصرية في مجالات صناعة وسائل النقل وقطع الغيار والأدوية والصناعات الهندسية والنسجية والطاقة الجديدة والمتجددة.

جاء ذلك في سياق كلمة الوزيرة خلال مشاركتها بفعاليات المنتدى الاقتصادي العربي البرازيلي عبر تقنية الفيديو كونفرانس والذي عقد بحضور الرئيس جايير بولسونارو رئیس جمهورية البرازيل الفيدرالية، وأوزمــار شحفي رئيس الغرفة العربية البرازيلية للتجارة، وعدد كبير من الوزراء والسفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية.