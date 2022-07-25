وزيرة الصناعة: إطلاق 12 مشروعا باستثمارات 3.4 مليار دولار بالشراكة مع الإمارات والبحرين والأردن

قالت نيفين جامع وزيرة الصناعة إنه تم عقد أول اجتماع للجنة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة في أبو ظبي ، بين مصر و الإمارات و الأردن .

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية لوزيرة الصناعة مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج الحكاية على فضائية إم بي سي مصر.

وأوضحت أنه تم الاتفاق على أن يكون اجتماع اللجنة الثانية في مصر وبحضور وزراء الصناعة في الامارات والأردن والبحرين و الاتفاق على المشروعات التي سيتم تنفيذها.

وأشارت جامع إلى أنه تم الاتفاق على القطاعات التي سيتم التشغيل فيها الغذاء والأسمدة والدواء وتم العمل على إعداد مشروعات و تم عمل 87 مشروعا زراعيا وغذائيا وأسمدة ويوجد منها مشروعات جديدة مع التوسع في مشروعات قائمة مثل الأسمدة .

وأكدت جامع أنه تم تحديد 12 مشروعا بتكلفة مالية 3.4 مليار دولار منهم أحد المشروعات في مصر لإنتاج الأسمدة باستثمارات إماراتية في أحد محافظات الصعيد .

وقالت جامع إنه سيكون هناك أيضا مشروع تصنيع لحوم بين مصر والإمارات ، و مشروعات دوائية أخري بين مصر والأردن .

وفي 29 مايو الماضي، شهدت العاصمة الإماراتية أبوظبي إطلاق مبادرة “الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة” بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور بشر الخصاونة، رئيس مجلس وزراء المملكة الأردنية الهاشمية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شئون الرئاسة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ووقتها، قال الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بدولة الإمارات العربية المتحدة، إن الشراكة الصناعية التكاملية بين مصر والإمارات والأردن ستؤدي لإتاحة فرص صناعية ذات قيمة اقتصادية مضافة تقدر بمليارات الدولارات وتطوير المزيد من المشروعات الصناعية المشتركة في المستقبل القريب، وستسهم هذه الخطوة في تطوير صناعات تنافسية ذات مستوى عال وبأعلى معايير الجودة، خاصة في القطاعات ذات الأولوية مثل: الأدوية ، والزراعة، والأغذية والكيماويات، والمعادن، والمنسوجات، وغيرها.

وشهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم، بالقاهرة مراسم التوقيع على انضمام مملكة البحرين، شريكاً رابعاً، إلى مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة، وهي الشراكة التي تم إطلاقها، أساسا، في دولة الإمارات العربية المتحدة في التاسع والعشرين من شهر مايو الماضي، لتعزيز دور القطاع الصناعي.