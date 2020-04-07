وزيرة الصحة : 91% من مصابي «كورونا» تلقوا الرعاية بغرف المستشفيات العادية

استعرضت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة خلال اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس “كورونا” المستجد الموقف الحالي لمواجهة فيروس “كورونا المستجد” في مصر.

وأوضحت الوزيرة أن نسبة 91% من أول 1000 حالة مصابة تلقت الرعاية الطبية بغرف المستشفيات العادية.

وتم تقديم رعاية طبية أعلى لـ 9% فقط من إجمالي الحالات الألف الأولى، و4% فقط من نسبة الـ9% المشار إليها احتاجوا إلى رعاية مركزة وأجهزة تنفس صناعي.

وتابعت موضحة أن 5% تلقوا العلاج في غرف رعاية مركزة دون الحاجة إلى أجهزة تنفس صناعي.

ونوهت إلى أن الإحصاءات أشارت إلى أن نسبة 88% من الحالات المصابة ظهرت عليهم أعراض بسيطة.

وأشارت وزيرة الصحة إلى أن الحالات التي تحولت نتائج تحليلها من إيجابية إلى سلبية، بلغت 396 حالة، وارتفعت الحالات التي تم تعافيها وخروجها من المستشفيات إلى 259 حالة.

وأضافت أن وزارة الصحة سجلت 149 حالة إيجابية جديدة، وبلغ إجمالي عدد المصابين داخل البلاد 1322 مصاباً، وتم تسجيل 7 وفيات جديدة، ووصل إجمالي عدد الوفيات 85 حالة حتى مساء أمس.

وعرضت وزيرة الصحة خلال الاجتماع الدروس المستفادة من تجربة الصين وإيطاليا، وتطرقت إلى تجربة دولة السويد في التعامل مع فيروس “كورونا” المستجد، كما استعرضت الإجراءات الواجب اتباعها خلال المرحلة المقبلة.

وجاء ذلك اجتماع عقدته اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس “كورونا” المستجد، اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء.

حضر الاجتماع وزراء الدفاع والإنتاج الحربي، والتموين والتجارة الداخلية، والتربية والتعليم ، والتعليم العالي والبحث العلمي، والمالية، والتنمية المحلية، والداخلية، والصحة، والدولة للإعلام، ومستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية.

في بداية الاجتماع، أشاد رئيس الوزراء بالجهود التى تقوم بها القوات المسلحة فى مواجهة أزمة فيروس “كورونا” المستجد التى تم استعراضها بحضور الرئيس السيسي رئيس الجمهورية، صباح اليوم والتي شملت توضيحاً لدور العناصر والمعدات والأطقم المتخصصة التابعة للقوات المسلحة التى تقوم بمكافحة انتشار “كورونا” بالتعاون مع القطاع المدنى بالدولة.