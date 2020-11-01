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وزيرة الصحة : 80% من إصابات فيروس كورونا لمن فوق 20 عاما (فيديو)

قالت إن فرصة انتشار كورونا خلال الفترة الحالية مرتفعة نتيجة فصل الشتاء و انتشار الانفلونزا الموسمية.
محمد مجدي 11:45 م, الأحد, 1 نوفمبر 20 11:45 م, الأحد, 1 نوفمبر 20

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أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة إنه تم عمل رصد للفئات العمرية التي تصاب بفيروس كورونا ولوحظ أن 80% من الاصابات لمن فوق سن 20 عاما ، و 50%من الاصابات لمن فوق سن 35 عاما ومنهم نسبة 30% فوق سن 50 عاما.

وقالت زايد خلال مداخلة هاتفية مع عمرو أديب في برنامج الحكاية على قناة ام بي سي مصر، إن الأطفال حتي 15 عاما لا تتعدي 4.5٪ من إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا.

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وشددت وزيرة الصحة على ضرورة إتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا حيث أن فرصة انتشاره خلال الفترة الحالية مرتفعة نتيجة فصل الشتاء و انتشار الانفلونزا الموسمية.

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدةة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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