وزيرة الصحة : 80% من إصابات فيروس كورونا لمن فوق 20 عاما (فيديو)

أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة إنه تم عمل رصد للفئات العمرية التي تصاب بفيروس كورونا ولوحظ أن 80% من الاصابات لمن فوق سن 20 عاما ، و 50%من الاصابات لمن فوق سن 35 عاما ومنهم نسبة 30% فوق سن 50 عاما.

وقالت زايد خلال مداخلة هاتفية مع عمرو أديب في برنامج الحكاية على قناة ام بي سي مصر، إن الأطفال حتي 15 عاما لا تتعدي 4.5٪ من إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا.

وشددت وزيرة الصحة على ضرورة إتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا حيث أن فرصة انتشاره خلال الفترة الحالية مرتفعة نتيجة فصل الشتاء و انتشار الانفلونزا الموسمية.