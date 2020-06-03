وزيرة الصحة: 5484 حالة «كورونا» تم عزلهم بالمنزل و5894 تحولوا لنزل الشباب

محافظات: مطروح، وجنوب سيناء، والبحر الأحمر، والوادى الجديد، سجلت أقل عدد حالات إصابة

ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، الاجتماع الأسبوعى لمجلس الوزراء اليوم الذي عقد عبر تقنية “فيديو كونفرانس”، لمناقشة عدد من الملفات المهمة، ومتابعة جهود مختلف جهات الدولة فى التعامل مع أزمة فيروس “كورونا” المستجد.

وقدمت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة خلال الاجتماع عرضاً حول آخر المستجدات المتعلقة بموقف حالات الإصابة والوفاة نتيجة فيروس “كورونا” المستجد، وإجمالى الحالات التى تم شفاؤها وخرجت من المستشفيات.

وعرضت الوزيرة موقف الحالات التى تحولت نتائج التحاليل الخاصة بها من إيجابية إلى سلبية، ونوهت لتوزيع الحالات الايجابية على مستوى الجمهورية وأماكن تواجدها سواء كانوا يخضعون إلى العلاج داخل مستشفيات العزل، أو في نُزل الشباب، أو عن طريق العزل المنزلى لتلك الحالات.

وقالت أن إجمالي عدد الحالات التي تم تحويلها إلى نُزل الشباب بلغ 5894 حالة، الحالات التي تم عزلها في المنزل بلغت 5484 حالة.

وقالت وزيرة الصحة أنه مع تتبع معدلات الاصابة بفيروس “كورونا” المستجد على مستوى الجمهورية، وجد أن المحافظات السياحية، ومنها محافظات: مطروح، وجنوب سيناء، والبحر الأحمر، والوادى الجديد، سجلت أقل عدد حالات إصابة .

فيما سجلت محافظات القاهرة الكبرى، معدلات إصابة أكبر عن بقية المحافظات، مما دعا لاتخاذ عديد من الإجراءات لزيادة عدد المستشفيات داخل هذه المحافظات الأكثر إصابة، بما يساهم فى تقليل الإختناقات وتخفيف الضغط على مستشفيات العزل الموجودة بها.



وأشارت وزيرة الصحة إلى الجهود التى تم بذلها لمواكبة زيادة اعداد الاصابات بفيروس “كورونا” المستجد التى تمت مؤخراً، خاصة فيما يتعلق بزيادة عدد الأسرة الداخلية في المستشفيات، وعدد أسرة الرعاية المركزة، فضلاً عن أجهزة التنفس الصناعى، سعياً لتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية اللازمة لمصابى الفيروس على مستوى الجمهورية.



وقالت الوزيرة أن اجمالى عدد المستشفيات المتعاملة مع أزمة الفيروس وصل إلى 340 مستشفى على مستوى الجمهورية بعد إضافة عدد 320 مستشفى فرز وعزل على مستوى الجمهورية، تضم 35152 سريراً داخلياً، و2218 جهاز تنفس صناعى، و3539 سرير رعاية مركزة، ويجري العمل على تجهيز 36 مستشفى أخرى، ليصبح إجمالى عدد المستشفيات التى تتعامل مع مصابى فيروس “كورونا” 376 مستشفى على مستوى الجمهورية.



وتطرقت الوزيرة لأعمال التطوير التى تشهدها مستشفيات الحميات والصدر، خاصة مستشفى صدر العباسية، ومستشفى حميات إمبابة، ومستشفى القاهرة الفاطمي.



واستعرضت الدكتورة هالة زايد أيضا في مجلس الوزراء عمليات إصدار التحديث الدوري لبروتوكول العلاج الخاص بفيروس “كورونا” .



وأوضحت عناصر استمارة متابعة مصاب الفيروس، الذى يتلقى العلاج في المنزل، والتي تتضمن بيانات تفصيلية عن المريض، وتاريخ بداية الأعراض، وتاريخ الانتهاء منها، ومدى وجود مرض مزمن من عدمه، وعدد المخالطين للمريض في المنزل.



فضلا عن جدول بجرعات العلاج التي تسلمها وزارة الصحة إلى المصابين موزعة على الأيام المحددة للعلاج.



وأوضحت الوزيرة أن بروتوكولات العلاج المعتمدة للحالات المصابة بالفيروس ، طبقا لمستوى خطورة الإصابة، تم تقسيمها إلى أربعة مستويات، تتضمن الحالات البسيطة والمتوسطة والمتقدمة والشديدة.



وتابعت أن الوزارة تقوم بتوفير الأدوية وفقاً لبروتوكولات العلاج المعتمدة، وتم توفير 500 ألف جرعة للحالات الحرجة المحجوزة في المستشفيات، هذا بجانب توفير 8 ملايين جرعة للمخالطين للحالات الإيجابية، وكذلك 2 مليون جرعة للحالات الإيجابية التي تخضع للعزل المنزلي.



وعرضت الوزيرة لعملية تجهيز جرعات العلاج وتوزيعها عن طريق القوافل العلاجية والوحدات الصحية على حالات العزل المنزلي والمخالطين، وقالت أن إجمالي عدد وحدات الرعاية الصحية الأساسية التي تقوم بتوفير العلاج للمخالطين وحالات العزل المنزلي على مستوى الجمهورية تبلغ 5013 وحدة.



وتناولت خلال العرض بياناً حول أعداد المعامل التابعة للوزارة التي يمكن خلالها إجراء تحليل فيروس “كورونا” المستجد على مستوى الجمهورية.



وأوضحت أن عدد المعامل وصل إلى 32 معملاً موزعة على مستوى المحافظات، ويجري العمل على إضافة 8 معامل للتحليل أخرى قريباً، بما يساهم فى زيادة القوى الاستيعابية للمعامل.



ونوهت إلى عدد المعامل التابعة للمستشفيات الجامعية على مستوى الجمهورية، بلغت 17 معملا، وأصبح إجمالي المعامل التي يمكن من خلالها إجراء تحليل فيروس “كورونا” 57 معملاً على مستوى الجمهورية.



وأشارت الوزيرة في اجتماع مجلس الوزراء إلى التحديثات الجديدة التي تم إصدارها على تطبيق “صحة مصر”، والذي تجاوز مستخدموه مليون شخص منذ انطلاقه خلال إبريل الماضي، والتى شملت خدمة الرد الآلي عبر الواتساب على رقم 01553105105 .