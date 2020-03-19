وزيرة الصحة : 157 مصريا مصابون بـ “كورونا” و الباقى أجانب

استعرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي اليوم الموقف الحالي لإجراءات مواجهة فيروس كورونا المستجد ( كوفيد – 19) في مصر، حتى أمس الأربعاء 18 مارس2020.

وأوضحت أن تصنيف الحالات الإيجابية بفيروس ” كورونا المستجد” داخل جمهورية مصر العربية حتى مساء أمس الأربعاء، بلغت 157 حالة لمصريين، و53 حالة لأجانب.

واستعرضت وزيرة الصحة الحالات المصابة، التي تم اكتشافها وظهرت على مدى الأسابيع الخمسة الماضية.

وأوضحت أن الأسبوع الأول من شهر فبراير كان هناك حالة واحدة مصابة، ثم في الأسبوعين الثاني والثالث من شهر فبراير لم تكن هناك أي حالات مصابة بالمرض.

وتابعت قائلة : الحالات المصابة خلال الأسبوع الأول من شهر مارس 50 حالة، وفي الأسبوع الثاني من مارس 49 حالة، وفي الأسبوع الثالث من الشهر في الفترة من 14-18 مارس كان عدد الحالات المصابة 115 حالة، ووصل إجمالي عدد الحالات المصابة بهذا المرض إلى 210 حالات، حتى أمس.

واستعرضت وزيرة الصحة الإجراءات المتبعة لتأخير وصول انتشار المرض إلى الذروة وتقليل أعداد الإصابات حال الوصول.

وذكرت من بينها إجراءات الحجر الصحي وبرنامج متابعة القادمين من الخارج التي تشمل إجراءات الحجر الصحي في المنافذ الجوية والبحرية والبرية، بجانب عمليات التطهير والتي تم الاتفاق على أن تتم يوماً واحداً أسبوعيا هو الجمعة.

ولفتت إلى أنه تم استثناء هذا الأسبوع بالبدء يوم الثلاثاء للتطهير الأسبوعي لجميع الأماكن بالقطاعين العام والخاص، ولجميع الأماكن العامة، ووسائل النقل، طبقاً للمعايير المتبعة بالتعاون مع القوات المسلحة.

وأشارت إلى أنه بالتعاون مع القوات المسلحة تم تنفيذ خطة تطهير للفنادق الثابتة والمتحركة بالمحافظات السياحية، إضافة لتطهير الموانئ والمطارات ووسائل النقل لضمان عدم انتشار الفيروس.

وذكرت أنه تم تطهير 25 فندقاً؛ 11 منها ثابتاً، و عدد 14 فندقاً متحركاً بالأقصر، بجانب 7 فنادق بأسوان.

وأشارت الدكتورة هالة زايد إلى أن الإجراءات التي تم اتخاذها لتأخير وصول انتشار الفيروس إلى الذروة تتضمن أيضا توفير مخزون استراتيجي من المستلزمات ، منها 1000 جهاز قياس حرارة من الجبهة، وشراء 40 ألفاً من الكواشف المعملية ( PCR-kits) خاصة بفحص مرض كورونا المستجد ويجري توريد 250 ألف كاشف.

وأضافت أنه تم توفير الملابس الوقائية اللازمة لجميع المستشفيات، خاصة العزل والحميات، و شراء 30 ألف كاشف سريع، ومن المقرر أيضا توريد 75 ألف كاشف سريع الأسبوع المقبل.