وزيرة الصحة: 14 عيادة متنقلة في عزبة الهجانة للكشف والعلاج مجانا بعد توجيهات السيسي

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن الوزارة ستوفر 14 عيادة متنقلة من خلال سيارات لمنطقة عزبة الهجانة بالقاهرة بعد توجيه الرئيس السيسي، مشيرة إلى أن تلك العيادات ستوفر الكشف، وتقديم العلاج مجانا لمدة 3 أيام.

وأضافت زايد في مداخلة هاتفية لها مع برنامج على مسئوليتي على قناة صدى البلد، أن الوزارة وجهت بتوفير عيادات لكل التخصصات وعيادات أشعة وصيدليات ولجان ثلاثية لتقديم إقرارات العلاج على نفقة الدولة وتنفيذها إلكترونيا وتقديم العلاج.

وأكدت الوزيرة أن منظمة الصحة العالمية أمدت الصحة بأحدث كواشف طبية للكشف عن فيروس كورونا، حيث أصبحت مصر من أول 4 دول في شرق المتوسط تحصل على تلك الكواشف الحديثة، موضحة أنها انبهرت من التزام المصريين في مركز الحجر الصحي للعائدين من مدينة ووهان الصينية، لافتة إلى أنه تم توفير 3 عيادات طبية لهم، وتقديم العلاج للمرضي.