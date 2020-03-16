وزيرة الصحة : وضع 300 أسرة بالدقهلية في الحجر الصحي «هنصعد الإجراءات» (فيديو)

كشفت وزيرة الصحة هالة زايد، عن وضع 300 أسرة بالدقهلية في الحجر الصحي، مؤكدة إمكانية تصعيد الإجراءات الصحية في مواجهة فيروس كورنا .

وقالت وزيرة الصحة في اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامجه الحكاية: “هل متوقع إن فيه زيادات في الإصابات ؟ طبعا لكن القرارت الحكيمة اللي خدتها الدولة ابتداءا من تعطيل المدارس والجامعات وإيقاف الطيران وتقليل المتواجدين في اماكن العمل، والحوامل وكبار السن واصحاب الأمراض المزمنة سيكون لهم الأولوية في عدم التواجد باماكن العمل الحكومية، كل ده إنت بتقفل وبتسيطر، بتقفل منافذ الدخول لمصر وبتسيطر على اللي موجود”.

وأضافت: “فيما يخص المحافظات اللي ظهرت فيها الإصابات إحنا خدنا إجراءات أكثر احترازية هتشوفها بكره لكن هي بدأت النهاردة، بشكل حاد جدا وخدنا إجراءات بعد العرض على رئيس الوزراء بشكل يضمن سلامة اللي موجودين دلوقتي في الأماكن دي ويضمن عدم انتشار أي حالات إيجابية بدون أعراض”.

وتابعت: “كل الأماكن دي بدأنا إجراءات ونسقنا مع المحافظين فيها، وفيما يخص محافظة الدقهلية خدنا إجراءات قوية جدا وبنصعدها، إنت بتعمل سياسة احترازية”.

وقالت وزيرة الصحة: “لم يتم إغلاق الدخول والخروج لمحافظة الدقهلية، لكن المركز اللي فيه الحالات في قرية داخل المركز فيها الحالات، حصرنا أكثر من 300 أسرة وعملنا حجر صحي ليهم، لكن إحنا بنزود التقصي دلوقتي وبنأخد إجراءات تطهير في المركز نفسه”.

واستدركت: “لكن فيه محافظات تانية زي المحافظات السياحية بنقفل بشكل كبير جدا وبنتاكد مع عدم تخالط أي حالة من الحالات فيها مع أي محافظة تانية”.