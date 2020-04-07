وزيرة الصحة : نقل حالات «كورونا» البسيطة إلى مدن جامعية مخصصة ونزل شباب

أوضحت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، اليوم، أنه في إطار خطة الدولة لمواجهة فيروس كورونا، واسترشادًا بالدول التي نجحت في إدارة الأزمة حتى الآن، سيتم نقل الحالات البسيطة إكلينيكيًا التي تبلغ من العمر أقل من 50 عامًا، وممن لا تصاحبهم عوامل خطورة وحالتهم مستقرة من حيث التحاليل والفحوصات “الأشعة”، إلى عدد من المدن الجامعية ونزل الشباب المخصصة، تحت الإشراف الطبي الكامل من قبل وزارة الصحة والسكان، وذلك بعد أن أمضوا مدة العلاج المقررة طبقًا للبروتوكول العلاجي وهي (5 أيام) وتقييم حالتها الصحية.

وأشارت إلى أنه سيتم استكمال فترة المتابعة لتلك الحالات بداية من غد، الأربعاء، في تلك الأماكن المعدة طبيًا، وفقًا لمعايير وزارة الصحة والسكان، وذلك لحين سلبية تحاليلهم وخروجهم نهائيًا بعد تمام شفائهم.

وأضافت الوزيرة أن تلك الأماكن تم تجهيزها طبيًا على أعلى مستوى من حيث الإقامة والتعقيم والنظافة، كما أنها مزودة بعيادات للمتابعة ومعامل ووحدات للأشعة وصيدلية خاصة، إضافة إلى توافر الأطقم الطبية اللازمة،.

موضحة أن ذلك يأتي في إطار خطة الدولة وتضافر الجهات المعنية كافة، وعلى رأسها كل من القوات المسلحة، وزارة الصحة والسكان، وزارة التعليم العالي، وزارة التضامن الاجتماعي، ووزارة الشباب والرياضة، لمواجهة فيروس كورونا.

وكانت وزارة الصحة والسكان أعلنت اليوم، الثلاثاء، أنه تم تسجيل 128 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون، بينهم عائدون من الخارج إضافة إلى المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها سابقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 9 حالات.

الحكومة: تجهيز 33 مبنى في المدن الجامعية كمستشفى عزل لخدمة 11304 أفراد كمرحلة أولى

يذكر أن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي استعرض في اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس “كورونا” المستجد تقريراً حول استعدادات المستشفيات الجامعية للمشاركة بإمكاناتها في جهود مواجهة فيروس “كورونا” المستجد ، وإمكانية استخدام المدن الجامعية كمستشفيات عزل.

وقال إنه قد وقع الاختيار على عدد من المدن الجامعية (كمرحلة أولى) بجامعات القاهرة، والإسكندرية، وعين شمس، وأسيوط، والمنصورة، والمنيا، وحلوان.

وأوضح وزير التعليم العالي أن إجمالي عدد مباني المدن الجامعية، في الجامعات سالفة الذكر التي تم اختيارها كأسبقية أولى، كمستشفيات عزل، يبلغ 33 مبنى، بواقع 5828 غرفة، وهي تخدم 11304 فرد .

وتابع أن عدد مباني المدن الجامعية التي تم اختيارها كأسبقية ثانية في جامعات القاهرة وعين شمس وأسيوط يبلغ 16 مبنى، وهي تضم 2799 غرفة، تخدم 5154 فرداً.

وقال أيضاً أن عدد مباني المدن الجامعية، بجامعتي عين شمس وأسيوط التي تم اختيارها كأسبقية ثالثة يبلغ 8 مبانٍ، بواقع 1961 غرفة، تخدم 3394 فرداً.

المستشفيات الجامعية: أكثر من 35 ألف سرير و4 آلاف طبيب لمواجهة انتشار «كورونا»

وكانت المستشفيات الجامعية قد أعلنت رفع حالة الطوارئ والتأهب القصوى لمواجهة فيروس كورونا المستجد ، الذي يهدد حياة الملايين، في ظل الانتشار الدولي السريع ، مما يحتم تكاتف مؤسسات الدولة لمواجهة هذه الأزمة.

كما أعلنت المستشفيات الجامعية، عن الإمكانيات المادية والبشرية التي تم تجهيزها لمواجهة فيروس كورونا المستجد ، بهدف طمأنة المصريين، ومن بينها تجهيز ما يزيد عن 35 الف سرير ، و 2700 جهاز تنفس صناعي.

و تتمثل الاستعدادات المادية للمستشفيات الجامعية لمواجهة فيروس كورونا، في الآتى:

● 35825 سرير.

● 3959 سرير رعاية مركزة.

● 431 سرير للرعاية المركزة للأطفال.

● 3754 جهاز تنفس صناعي.

● 838 حضانة.

أما القوى البشرية بالمستشفيات الجامعية، لمواجهة فيروس كورونا فتتمثل في :



● 1524 تخصص تخدير ورعاية مركزة.

● 460 تخصص أمراض صدرية.

● 401 تخصص أمراض متوطنة.

● 846 تخصص تحاليل.

● 768 تخصص أشعة تشخيصية.

■ ليصبح إجمالي الأطباء: 3999 طبيبا.

