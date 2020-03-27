وزيرة الصحة : نسبة وفيات «كورونا» عندنا 5.5% منهم 11 حالة توفيت قبل وصولها

قالت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد في مداخلة مع برنامج الحكاية على قناة إم بي سي مصر عن الوضع العالمي بالنسبة لفيروس كورونا.. فالعالم شهد أكتر من 600 ألف حالة إصابة، منهم 100 ألف في دولة واحدة.. فيه دولة سجلت ألف وفاة في يوم واحد .. فيه تباعد في الحالات.. أول 100 ألف حالة اتسجلوا في 66 يوما.. وآخر 100 ألف حالة اتسجلوا في يوم.

وأضافت: “إن الوضع الوبائي في مصر الحمد لله .. فيه 30 حالة وفاة لحد الساعة 8 مساءً .. وعندنا خروج للتعافي 116 حالة .. إحنا آخر يوم في الأسبوع السادس كان النهاردة.. وده من الأسابيع الحاسمة في بعض الدول.. أكثر من 70% من الحالات اللي رصدت في الأيام الأخيرة من المخالطين اللي عاملين عزل وتقصي عليهم، سواء القادمين من الخارج أو اللي ظهرت عندهم حالة إيجابية.. إجمالي الحالات المسجلة 536 حالة، واليوم كان فيه 41 حالة جديدة.

وأضافت أن الوفيات 30 وفاة.. بنسبة 5.5% .. لكن 11 منهم توفوا قبل ما يوصلوا مستشفيات العزل.. كانت في مستشفيات خاصة أو أهلهم بيجوا متأخر.. عندنا 11 ماتوا قبل ما التحليل يطلع.

وتابعت: أنصح أي حد عنده ارتفاع درجة حرارة أو أعراض تنفسية يروح أي مستشفى للحميات.. وعندنا دلوقتي 23 معمل مركزي لتحليل كورونا”.

يذكر أن وزارة الصحة والسكان، اليوم، الجمعة، أعلنت عن ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) إلى 147 حالة.

وكشف الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج 14 حالة من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، من ضمنهم 11 مصريًا و 3 فرنسيين، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وبهذا يرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 116 حالة حتى اليوم، من أصل الـ147 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.

وأوضح أنه تم تسجيل 41 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، من بينهم حالة لمواطن أمريكي الجنسية و40 مصريًا، وهم من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة 6 حالات بينهم سيدة ألمانية تبلغ من العمر 75 عامًا، و 5 مصريين تتراوح أعمارهم بين 50 عامًا و65 عامًا من محافظتي القاهرة ودمياط.