وزيرة الصحة: نتوقع تصاعد إصابات كورونا وذروة الموجة الرابعة نهاية سبتمبر أو أوائل أكتوبر

أكدت أن تبني الحكومة للنموذج الياباني في الإغلاق الجزئي اليومي وليس كاملاً للقطاعات أسهم في تحقيق الهدف والاستراتيجية.

توقعت الدكتورة هالة زيادة وزيرة الصحة تصاعد إصابات فيروس كورونا ، مؤكدة أن ذورة الموجة الرابعة نهاية سبتمبر أو الأسبوع الأول من أكتوبر المقبل.

جاء ذلك في لقاء مع وزيرة الصحة خلال برنامج ” كلمة أخيرة ” الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة ” ON”.

وزيرة الصحة: : ستتصاعد إصابات كورونا بشكل كبير جداً ما بين نهاية سبتمبر والأسبوع الأول من أكتوبر

وأوضحت أن أرقام الاصابات في فيروس كورونا، وما أشيع أن عدم التوسع في إجراء الفحوصات العشوائية يقلل الأرقام الحقيقية أمر طبيعي ومعروف في إحصائيات علوم الوبائيات.

وأشارت إلى أنه “في كل العالم وفي علم الوبائيات وفي أي نظام صحي عالمي سواء بأمريكا أو فرنسا وإنجلترا وغيرها أقروا بذلك فالأرقام المعلنة لاتمثل نسبة 10% من الواقع في أحسن الظروف “.

وقالت : “الدليل على ذلك أن كثير من حالات الكورونا المصابة لم تشخص فقط يكون أصيب وتعافى ولم تظهر عليه الأعراض”.

وكشفت أن تبني الحكومة للنموذج الياباني في الإغلاق الجزئي اليومي وليس كاملاً للقطاعات أسهم في تحقيق الهدف والاستراتيجية قائلة : “ماشفناش في مصر حاجة اسمها حظر تجوال شامل ومنع خروج المواطن من بيته كما حدث في دول أخرى”.

وذكرت الوزيرة في معرض تناولها للوضع الوبائي إبان الموجة الرابعة أنها توقعت قبل شهرين ارتفاع الاصابات بالفيروس خلال النصف الثاني من سبتمبر.

وأشارت إلى أن التوقعات تعتمد على عدة عناصر أهمها المؤثرات البيئية خلال تلك الفترة فضلاً عن ” الكيرف ” الوبائي المتوافر لدى الوزارة كتاريخ للظروف الماثلة إبان نفس الفترة .

وتوقعت أن تكون ذروة الموجة الرابعة نهاية سبتمبر الحالي والأسبوع الأول من أكتوبر قائلة : “ستتصاعد بشكل كبير جداً خلال تلك الفترة”.

وأكدت أن سياسة الوزارة في التعاطي مع الموجة الرابعة اعتمد على الفترة التي تخللت الموجة الثالثة والرابعة.

وقالت وزيرة الصحة: “في فترة الإجازة بين الموجة الثالثة والرابعة استطعنا زيادة الاحتياطات والمخزون الاستراتيجي للاكسجين حيث كان يصل إلى 1.2 مليون لتر مخزون احتياطي في المعتاد وصل المخزون الآن إلى 3 3 مليون لتر”.

وأشارت إلى أنه تم الاستعانة بتنكات أكبر في السعة للاكسجين ودعمنا خطوط إنتاج الدواء بخطوط قادرة على توفير علاجات تستطيع القضاء على الالتهاب الرئوي في غضون 48 ساعة ومن ثم لن يحتاج المريض للدخول للعناية المركزة بنسبة 90% عبر تغيير البرتوكول وتطويره وقمنا بشراء أفضل العلاجات العالمية بهذا الصدد والتي تحقق نسبة شفاء عالية جداً وضاعفنا الأسرة.