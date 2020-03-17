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وزيرة الصحة : معظم إصابات «كورونا» إما لمخالطين أو قادمة من العمرة

قالت: "كل حالات الوفيات لكبار السنة للأسف، والفيروس ده بيبقى عجيب جدا وبيؤدي إلى التهاب رئوي في الشريحة دي .. غير كدة معظم الحالات عندنا بدون أعراض".
المال - خاص 9:41 م, الثلاثاء, 17 مارس 20 9:41 م, الثلاثاء, 17 مارس 20

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كشفت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، إن معظم الإصابات في مصر بفيروس كورونا إما لمخالطين أو قادمة من أداء العمرة.

وقال وزيرة الصحة في اتصال هاتفي مع الإعلامي أحمد موسى، الذي يقدم برنامج على مسئوليتي: “تصاعد الحالات محصور في الحالات المخالطة، والمصدر الثاني هو القادمين من العمرة، وهذا عدد كبير مش قليل من الإصابات وعلشان كده لما نقول إن فيه مكان حصل فيه حالات إيجابية الناس بتزعل لما نقولها لازم نعمل عزل ذاتي 14 يوم واننا هنتابعكوا ونتتبع المخالطين”.

وأضافت: “حالات الوفاة المعلنة اليوم لناس كبار في السنة واحنا من أول الموضوع قولنا إن اكثر الحالات حدية هي حالات الناس اللي عندها أماراض مزمنة وأمراض السن، ووطلع قرار تخفيض العمالة في القطاع الحكومي وقال السيدات الحوامل وكبار السن واللي عندهم أمراض مزمنة حتى لو كانوا في وظائف حتمية”.

وقالت: “كل حالات الوفيات لكبار السنة للأسف، والفيروس ده بيبقى عجيب جدا وبيؤدي إلى التهاب رئوي في الشريحة دي .. غير كدة معظم الحالات عندنا بدون أعراض”.

وأضافت: ” زي ما قولنا حالات كتير بدون أعراض، والـ 45 حالة اللي كانوا على المركب كانوا بدون أعراض وخفوا وبقوا سلبي بس ممكن يكون عملوا عدوى لآخرين”.

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بقلم المال - خاص

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