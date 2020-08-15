وزيرة الصحة: مصر ستعالج أعدادا من مصابي الثورة السودانية

كشفت الوزيرة عن علاج ٢٥٠ ألف سوداني من فيروس سي ضمن مبادرة الرئيس السيسي لعلاج مليون أفريقي،

أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، استعداد مصر الكامل لعلاج مصابي الثورة السودانية المجيدة بالمستشفيات المصرية، كما أكدت تقديم كافة سبل الدعم لجمهورية السودان الشقيقة في مجال الصحة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، فى إطار توطيد العلاقات الثنائية ومد جسور التعاون بين البلدين الشقيقين.

جاء ذلك اليوم، خلال جلسة المباحثات الثنائية بين الدكتور هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، ونظيرتها السودانية، الدكتورة سارة عبد العظيم حسنين، لبحث سبل التعاون بين البلدين، على هامش زيارتها لجمهوية السودان الشقيقية، ضمن الوفد الوزاري المصري برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء.

وأشارت وزيرة الصحة والسكان، إلى أنه تم الاتفاق على الأعداد التي سيتم علاجها داخل مصر من مصابي الثورة السودانية، موضحة أنه سيتم البدء في إرسال التقارير الطبية للتنسيق وتقييم الحالات، بالتنسيق مع السفارة السودانية بالقاهرة، وتحديد مواعيد استقبال المصابين لبدء تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة.

وكشفت الوزيرة عن علاج ٢٥٠ ألف سوداني من فيروس سي ضمن مبادرة الرئيس السيسي لعلاج مليون أفريقي، حيث تم الاتفاق على إتاحة بروتوكولات علاج فيروس “سي” ونقل تجربة مصر في نجاح مبادرة “١٠٠ مليون صحة” للجانب السوداني للاستفادة منها.