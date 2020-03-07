وزيرة الصحة : مصر أول دولة بالعالم شخصت حالات «كورونا» لم يظهر عليها أعراض

أكدت أن مصر من أسرع الدول التى حرصت على استخدام هذه التكنولوجيا فى مطاراتها على مستوى العالم.

أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة أن هناك حالات إصابة بمرض فيروس كورونا فى مختلف دول العالم، ويومياً تظهر إصابات في دول جديدة، ومصر اتخذت إجراءاتها منذ 7 يناير2020، عندما طالبت منظمة الصحة العالمية كافة الدول بأن تلتزم يإجراءات الحجر الصحى للكشف عن أي إصابات.

مصر من أوائل الدول التي اتخذت تدابير ضد «كورونا»

وقالت وزيرة الصحة إن مصر من أوائل الدول التى إتخذت هذه الإجراءات، ومطار القاهرة كان من أول 3 مطارات فى العالم بدأت تطبيق الإجراءات الاحترازية.

حيث تم تشديد الإجراءات فى الفنادق والمزارات السياحية، والتنبيه على الجميع بذلك.

وتم تحديد الخط الساخن (105) لحالات الإشتباه بأية أعراض.

وتابعت الوزيرة أنه نتج عن ذلك أن مصر هي أول دولة فى العالم شخصت حالات لم يظهر عليها أعراض من خلال التقصى الذى قامت به والحالات وجدت سلبية بعد 48 ساعة.

وقالت الوزيرة أنه حتى هذه اللحظة، يوجد 3 حالات إصابة، تم تشخيص أول حالة وتعافت بعد 48 ساعة، وظلت 14 يوما فى العزل ثم خرجت.

والحالتان الأخرتين لمصرى وأجنبي وهما يخضعان للعلاج وحالتهما مستقرة، حيث أن الأجنبى قارب على التعافى والمواطن المصرى حالتة مستقرة جدا وفى تحسن زائد.

تفاصيل جديدة لمصابي المركب النيلية

وذكرت الدكتورة هالة زايد أن هناك تقارير وردت من أكثر من دولة خلال تبادل المعلومات والبيانات من خلال اللوائح الصحية الدولية، أن هناك إصابات ببعض الدول الأجنبية ومصدرها حالة داخل مركب نيلية.

وعلى الفور تم عمل تقصي وتم اتخاذ كل الإجراءات ولم تظهر أي إصابات أو أعراض فى حينها، لكن فى اليوم الـ14 منذ مغادرة آخر شخص للمركب، تم عمل تقصي وأخذ عينات، وتم الإعلان عن 12 حالة إيجابية للفيروس أمس.

ولفتت الوزيرة إلى أنه تم تلقي إبلاغ بأن كل الحالات التي تم تسجيلها ومصدرها المركب، كان سببها أمريكية من أصل تايوانى وهى سبب إصابة كل الموجودين بالمركب.

ولفتت وزيرة الصحة إلى أن الوزارة اتخذت الإجراءات، وتم إجراء التحاليل لعدد 171 من العاملين والأجانب على المركب النيلي.

وكشفت عن أن الأرقام النهائية تشير إلى أن الـ 12 حالة التي تم الاعلان عنها أمس، أصبح 11 حالة منهم سلبية، ولكن ظهرت 33 حالة إيجابية جميعها حاملة للفيروس ولا يظهر عليها أي أعراض، وذلك من إجمالي عدد 45 حالة اشتباه كان لها علاقة بالمركب النيلي بالأقصر.

ونوهت الوزيرة إلى أن الـ 11 حالة السلبية من المركب سوف يتم عزلهم، لمتابعتهم لمدة 14 يوما، والبقية وعددهم 34 حالة سوف يتوجهون إلى مستشفى العزل لمتابعتهم وحتى تثبت سلبيتهم.

وعرضت الوزيرة لجهود الدولة للتقصى عن كافة الحالات.

وقالت أنه تم الإعلان عن الحالة الأولى يوم 13 فبراير 2020 وتم عزل الحالة بمستشفى العزل وثبت سلبيتها بعد 48 ساعة من عزله.

وكان عدد الحالات المخالطة له مباشرة 5 وتم عمل التحاليل لهم، وعدد الحالات المخالطة غير المباشرة كان 308 حالات.

وتم عمل عزل لجميع الحالات لمدة 14 يوما وتم متابعتهم وجميعهم سلبيون ولا يوجد أى إشتباه.

وأوضحت الدكتورة هالة زايد أن الحالة الثانية كانت لأجنبى كندى تم إكتشافه في يوم 2 مارس وهو يعمل بشركة بترول في الصحراء الغربية وطبيب الشركة حاول علاجه من أعراض إنفلونزا ولكن عندما لم يحدث تحسن تم نقله لمستشفى العزل وعمل التحاليل له وكانت إيجابية، وحاليل يخضع للعلاج وحالته مستقرة ويتماثل للشفاء.

وتم أخذ عينات لجميع المخالطين بشكل مباشر وكان عددهم 3875 ومنهم 2555 بالشركة تم عمل عزل لهم من يوم 2 مارس وتم توفير 3 عيادات وأطباء لمتابعتهم.

ونوهت الوزيرة إلى أنه حتى هذه اللحظة تم عمل عزل ذاتي لعدد 890 من خارج الشركة لهم فى منازلهم وبمتابعهم جميعهم لا يوجد لديهم أى أعراض.

وتابعت الوزيرة أن حالة المواطن المصري تم اكتشافها يوم 5 مارس 2020، وعمره 44 سنة قادم من صربيا ترانزيت 12 ساعة بباريس، وكان قد عانى من الأعراض وتوجه إلى مستشفى خاص في يوم 5 مارس، وتم أخذ عينة له، وظهرت نتيجتها إيجابية وتم إرساله لمستشفى العزل.

وتم عمل مسح لعينات عدد 42 شخصا من المخالطين المباشرين وجاء كلهم سلبى، ويجري عمل تقصي أكثر للحالات المباشرة وسحب عينات لها ولا يوجد أى أعراض أو شكاوى أو إبلاغ من شخص مباشر أو غير مباشر وال 42حالة المخالطين له بالمنزل والمستشفى جميعهم سلبى.

وأكدت وزيرة الصحة على أن الدولة اتخذت عديد من الإجراءات الهامة مؤخراً، ومن أهمها زيادة المعامل المركزية المزودة بالكواشف الحديثة، وتم شراء 250 ألف كاشف، بدأ بالفعل توريدهم وتوزيعهم، كما تم زيادة عدد المعامل المرجعية إلى 8 معامل على مستوى محافظات الجمهورية.

وأضافت الوزيرة أنه ابتداء من الثلاثاء القادم سوف يبدأ شحن وتوريد كواشف سريعة ووضعها بالمطارات وكل الطائرات القادمة من الدول التى بها إصابات ليتم فحصها.

وأوضحت أن تلك الكواشف تظهر النتيجة فى المطار خلال 30 دقيقة فقط، والحالة التى سوف يثبت إيجابيتها من الخارج سوف تحال إلى معامل لسحب عينة ويحال للعزل.

وأكدت أن مصر من أسرع الدول التى حرصت على استخدام هذه التكنولوجيا فى مطاراتها على مستوى العالم.