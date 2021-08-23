اقتصاد وأسواق

وزيرة الصحة : لن يُسمح للطلاب الذين لم يحصلوا على لقاحات كورونا بدخول المدارس

وأضافت الوزيرة خلال مؤتمر صحفي منذ قليل، أنه يجب علي كل من يعمل أو يتلقي تعليما قبل الجامعي بسرعة التسجيل علي بوابة الحصول علي لقاحات كورونا قبل يوم 31 أغسطس الجاري
المرسي عزت 2:40 م, الأثنين, 23 أغسطس 21 2:40 م, الأثنين, 23 أغسطس 21

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قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إنه لن يتم السماح للطلاب أو العاملين الذين لم يحصلوا على لقاحات كورونا بدخول المدارس خلال العام الدراسي القادم.

وأضافت الوزيرة خلال مؤتمر صحفي منذ قليل، أنه يجب علي كل من يعمل أو يتلقي تعليما قبل الجامعي بسرعة التسجيل علي بوابة الحصول علي لقاحات كورونا قبل يوم 31 أغسطس الجاري ، للحصول علي الجرعتين كاملتين قبل بدء العام الدراسي الجديد.

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وأكدت الوزيرة، أن كل من يعمل في المدارس من موظفين وعمال ومدرسين وطلاب سيتلقون اللقاحات، تمهيدا لانتظام العام الدراسي وكذلك الحضور.

وأشارت وزيرة الصحة إلى أن كل العاملين والتابعين لوزارة التربية والتعليم سيتلقون رسائل خلال 72 ساعة من تسجيلهم لتلقي اللقاح.

ولفتت الوزيرة إلى أن العاملين أيضا والمدرسين وطلاب التعليم الأزهري مطالبون للتسجيل لسرعة حصولهم على لقاحات كورونا قبل بدء العام الدراسي.

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بقلم المرسي عزت

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