وزيرة الصحة للأطقم الطبية: أبهرتونا وعلمتونا الإرادة والوطنية بكل معنى الكلمة (صور)

مؤكدة أن حماية الأطقم الطبية أولوية، حيث إنهم خط الدفاع الأول لحماية المواطنين خلال تلك الأزمة.

وجهت الدكتور هالة زايد وزير الصحة، الشكر مجددًا للأطقم الطبية، قائلة لهم “علمتونا الإرادة والوطنية بكل معنى الكلمة وأبهرتونا.. أنتم على قدر المسئولية، وأتمنى لكم التوفيق والتقدم العلمي المستمر”.

مؤكدة أن حماية الأطقم الطبية أولوية، حيث إنهم خط الدفاع الأول لحماية المواطنين خلال تلك الأزمة.

جاء ذلك خلال تفقد الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، ظهر اليوم، الأحد، كلًا من مستشفيات “صدر العمرانية، حميات إمبابة، وصدر إمبابة”، وذلك استكمالًا لجولاتها التي بدأتها أمس للوقوف على أعمال التطوير ورفع كفاءة البنية التحتية والأعمال الإنشائية لمستشفيات الحميات والصدر، ضمن استراتيجية الوزارة لتجهيز وتأهيل 34 مستشفى حميات وصدر على مستوى الجمهورية.

كما التقت الوزيرة عددا من أطقم التمريض داخل مستشفى حميات إمبابة والتقطت الصور التذكارية معهم، حيث أشادوا بدعم الوزيرة الدائم لهم ورفع روحهم المعنوية.

وخلال الجولة أوضحت الوزيرة أنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية، سوف يتعايش العالم كله مع فيروس كورونا خلال الفترة القادمة.

مؤكدة أن مستشفيات الحميات والصدر كانت ومازالت تلعب دورًا حيويًا وهي نقطة دخول مصابي فيروس كورونا لتلقي الخدمة الطبية بداية من الفرز والتشخيص وستقوم أيضًا بالعزل والعلاج، وذلك ضمن خطة الوزارة للتعايش مع الفيروس.

موجهة المواطنين إلى ضرورة اتباع الإجراءات الوقائية وارتداء الماسكات في أماكن المواصلات العامة والفنادق والمطاعم وغيرها مع ضرورة الالتزام بإجراءات التباعد خاصة لكبار السن والسيدات الحوامل وأصحاب الأمراض المزمنة.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة أن الوزيرة راجعت توافر مخزون كاف من المستلزمات الوقائية بجميع مستشفيات وزارة الصحة والسكان.

كما لفتت إلى أنه تم التعاقد على توفير كواشف جديدة لفيروس كورونا بعد إقرارها من هيئة الغذاء والدواء الأمريكية.

كما أوضحت أن هناك فريقا بحثيا من الوزارة يتواصل مع الفرق البحثية في العالم لمتابعة بروتوكولات العلاج المحدثة بشكل دائم، كما أشارت إلى بدء حقن بلازما المتعافيين من فيروس كورونا للحالات الحرجة من المصابين وسيتم متابعة النتائج والإعلان عنها أولًا بأول.

وتابع مجاهد أن أعمال تطوير ورفع كفاءة مستشفيات الحميات والصدر والبالغ عددها ٣٤ مستشفى بمختلف محافظات الجمهورية، سيتم على 3 مراحل تباعًا من خلالها يتم رفع كفاءة شبكة الغازات وأعمال السباكة والكهرباء والصرف الصحي والدهانات بكل مستشفى وإمدادها بأجهزة التنفس الصناعي.

لافتا إلى تبني مبادرة للتشجير المساحات الخضراء بتلك المستشفيات.

مضيفًا أن ذلك يتم بالتوازي مع الحفاظ على تقديم الخدمة الطبية لحين الانتهاء من أعمال التطوير ورفع الكفاءة في أقرب وقت ممكن وتسليمها، كما أكد أيضا أنه جاري تدريب ورفع كفاءة القوى البشرية من الأطقم الطبية على معايير مكافحة العدوى وبروتوكولات العلاج، بالإضافة إلى دعم المعامل بالإمدادات والأجهزة اللازمة، وتوفير أجهزة تابلت بكل مستشفى لتسجيل ملفات المرضى إلكترونيًا.