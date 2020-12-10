وزيرة الصحة: لقاحات «كورونا» مجانية

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد إن كل اللقاحات التي سيتم تخصيصها لمواجهة فيروس كورونا مجانية.

وأكدت الوزيرة أن الشحنة التي حصلت عليها مصر مساء أمس الخميس سيتم توزيعها مجانا للمواطنين، موضحة أنه وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية فإن الفئات الأكثر عرضة للفيروس ستكون أولي الحاصلين علي اللقاح.

وأشارت الوزيرة الي أن فاعلية اللقاح الصيني الذي تم استلام شحنته هو لقاح فعال بنسبة 96%، مؤكدة أن دولة الإمارات العربية المتحدة بدأت في إعطاء اللقاح الصيني لمواطنيها.

وأكدت الوزيرة أن مصر أولي الدول الأفريقية التي استقبلت لقاح كورونا، موضحة أن الشحنات لن تكون الأخيرة، مشيرة الي استقبال شحنات متتالية خلال الأيام القليلة المقبلة.

واستقبلت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، منذ قليل أولى شحنات لقاح فيروس كورونا من إنتاج شركة (سينوفارم) الصينية، بمطار القاهرة الدولي، قادمة من دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بحضور كل من السفير الصيني لدى مصر، والقائم بأعمال السفير الإماراتي.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزير الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن هذا اللقاح أثبت فاعلية بنسبة 86% في الوقاية من فيروس كورونا المستجد، و99% في إنتاج الأجسام المضادة للفيروس، و100% في الوقاية من الوصول للحالات المتوسطة والشديدة.

وقال مجاهد أن الأولوية في توزيع اللقاح ستكون للعاملين بالقطاع الصحي مع إعطاء الأولوية للعاملين بمستشفيات العزل والصدر والحميات ومرضى الأورام والفشل الكلوي، لافتًا إلى أنه يتم تناول اللقاح في عضلة الكتف على جرعتين يفصل بينهما 21 يوماً.