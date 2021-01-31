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وزيرة الصحة: لقاحات سينوفاك وجونسون اند جونسون وسبونتيك في مرحلة التسجيل (فيديو)

تم الحصول على شحنة من استرازينيكا الأحد و متوقع استلام شحنات أخرى، بحسب الوزيرة
محمد مجدي 12:11 ص, الأثنين, 1 فبراير 21 12:11 ص, الأثنين, 1 فبراير 21

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أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة أن حالات الإصابة بفيروس كورونا في الموجة الثانية انخفضت إلى 500 حالة يوميا بعد أن كانت 1600 حالة ، ويوجد نقص بنحو 60٪ عن بداية شهر يناير المنصرم .

وقالت زايد في لقاء مع الإعلامي عمرو أديب على فضائية أم بي سي في برنامج الحكاية، إن هناك التزاما من جانب المواطنين بارتداء الكمامة الطبية، كما أنه يتم العمل على حالات العزل المنزلي بشكل مميكن، ومتابعة الحالات المخالطة بشكل كبير.

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وأضافت زايد ، أن الجدول الزمني لوصول لقاحات كورونا من منظمة جافي تم استلامه يوم السبت وتم إرساله الي الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء .

وأكدت زايد ، أن مصادر الحصول على اللقاح هي منظمة جافي وتضم وجود 2.1 مليار جرعة لعدد 90 دولة متوسطة الدخل ، و تم التعاقد مع شركات بشكل فردي مثل سينوفارم ، و استرازينيكا، كما أن سانيوفاك، وجونسون اند جونسنون و سبونتيك، دخلوا في مرحلة التسجيل مع هيئة الدواء.

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وأوضحت أنه تم الحصول على شحنة من استرازينيكا الأحد و متوقع استلام شحنات أخرى، وذلك من خلال التعاقد بشكل فردي مع الشركة .

وأضافت وزيرة الصحة ، أنه لا يجب استباق الأحداث ولكن سيتم الإعلان عن نتائج الكميات خلال أسبوعين على أقصي تقدير.

وأكدت أن لقاح سينوفارم هو مجموعة من اللقاحات التي تعتمد على الفيروس غير الحي وهو مثل علاج الانفلونزا.

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وأشارت زايد ، إلي أن لقاح استرازينيكا هو لقاح يعتمد على الفيروس الحي المضاعف وهو شبه لقاحات شلل الأطفال .

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدةة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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