وزيرة الصحة: لقاءات مع مسئولي شركتي سيمنس ومرسيدس لتوريد أجهزة طبية وسيارات

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان الوزيرة أن الزيارة التي ستقوم بها الي دولة ألمانيا ستشمل مقابلات مع شركتي مرسيدس وسيمنس لبحث توريد السيارات والتجهيزات الطبية المختلفة لتوفيرها لمبادرة حياة كريمة وأيضا لتوفيرها لمستشفيات الوزارة

وأضافت الوزيرة في مؤتمر صحفي مع السفير الألماني بالقاهرة منذ قليل أن الزيارة ستشمل أيضا لقاء مع مسئولي شركة بيونتك الألمانية للتباحث حول تصنيع لقاح بيونتك في مصر.

وأوضحت الوزيرة أن الزيارة ستبحث إمكانية موافقة الجانب الألماني علي بدء تصنيع لقاح بيونتك داخل مصر في مصانع فاكسيرا.