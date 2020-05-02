وزيرة الصحة : لازم نتعايش مع الكورونا وتجربة «نزل الشباب» مثالية

مصر بدأت إيجاد البدائل المستدامة في مواجهة تفشي الفيروس منذ يوم 7 أبريل، وتم تحويل الحالات البسيطة المصابة إلى نزل الشباب والمدن الجامعية والفنادق.

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إنه ينبغي على المواطنين التعايش مع فيروس كورونا بعد تفشيه في دول العالم، موضحة أنه يجب على النظام الصحي إيجاد بدائل للاستدامة، مثلما فعلت الوزارة واستخدمت الفنادق ونُزُل الشباب والمدن الجامعية في علاج وعزل الحالات المصابة.

وأكدت زايد، في مداخلة هاتفية لها مع برنامج الحكاية على قناة إم بي سي مصر، أن مصر بدأت إيجاد البدائل المستدامة في مواجهة تفشي الفيروس منذ يوم 7 أبريل، حيث تم تحويل الحالات البسيطة المصابة إلى نزل الشباب والمدن الجامعية والفنادق.

ووصفت وزيرة الصحة تلك التجربة بالمثالية؛ وذلك لأن النظام الصحي أصبح قادرًا على استيعاب عدد أكبر من المصابين، مع تقديم خدمات العلاج، حيث ارتفع عدد المصابين الذين تم تحويلهم إلى نزل الشباب والجامعات والمدن الجامعية 1700 حالة بنسب شفاء مرتفعة.

وتابعت زايد: انت كدة وفرت مش أقل من 15 مستشفى كانوا المفروض يتفتحوا، والحكاية إن الناس بتاخد العلاج، والحالات البسيطة بتكمل في نزل شباب أو مدن جامعية بتتعافى تحت إشراف كامل من وزارة الصحة، بتتعافى وبتروح فده بيقلل الضغط على النظام الصحي.

وأكدت أن 100% من دول العام لا تعالج الحالات البسيطة والمتوسطة في المستشفى، قائلة: أصلًا بتروّح على البيت وبتاخد العلاج في البيت، وإحنا من أول يوم قولنا لأ إحنا مانعرفش مدى مضاعفات المرض ده، مش هنعمل زي برّا وهنخلي الحالات البسيطة والمتوسطة معانا في المستشفيات، ولما تبدأ تتعافى هنودّيها نزل شباب وفنادق ومدن جامعية.. دلوقتي قولنا لأ كمان هنبدأ نودّيهم بعد أول كورس علاج.

كانت وزارة الصحة قد أعلنت، الخميس الماضي، تسجيل أكبر معدل زيادة يومي للإصابات بفيروس كورونا، بواقع 358 حالة جديدة، و14 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي أعداد الإصابة منذ أول حالة في 14 فبراير الماضي، إلى 5895 حالة.

خطة التعايش مع أزمة كورونا

وكانت الوزيرة قد عرضت، الأربعاء الماضي، الخطة العامة للتعايش مع فيروس كورونا، في اجتماع مجلس الوزراء، في ضوء ما وصفه بيان لمجلس الوزراء بعدم اليقين حول المدى الزمني لاستمرار أزمة فيروس كورونا.

وحسب البيان تقوم الخطة على أساس الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية بشكل حاسم ودقيق في مختلف المنشآت، على أن تتم إعادة تقييم الوضع الوبائي في مصر كل 14 يومًا، واتخاذ ما يلزم في ضوء نتائج هذا التقييم.

ذكر البيان أن “مرحلة التعايش” تحتاج لتكاتف جميع الوزارات والجهات التنفيذية والرقابية؛ لسن ضوابط وفرض عقوبات صارمة فورية حال عدم التنفيذ.

وحتى الخميس بلغ إجمالي حالات التعافي من فيروس كورونا 1460 حالة و406 حالات وفاة من إجمالي أعداد الإصابة المعلَنة.