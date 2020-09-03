وزيرة الصحة: «كورونا» لم يتحوّر لاستهداف الجهاز الهضمي أكثر من التنفسي

عرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان جهود مجابهة فيروس “كورونا” المستجد في اجتماع الحكومة الأسبوعي اليوم، وأشارت إلى الموقف الحالي لانتشار الفيروس حتى اليوم 3 سبتمبر، وذلك فيما يتعلق بعدد حالات الشفاء، والحالات الجديدة، وأيضا إجمالي عدد المصابين والوفيات.

وعرضت وزيرة الصحة والسكان رسما توضيحيا لمنحنى الإصابات والشفاء والوفيات منذ شهر فبراير الماضي، وعرضت مقارنة لنسبة انتشار الأعراض بين الإصابات في بعض البلاد حوال العالم، التي اختلفت شدتها من بلد إلى آخر.

وأشارت وزيرة الصحة إلى أهم الأعراض المصاحبة لمرضى فيروس “كورونا” المستجد المحجوزين في مستشفيات العزل حيث تم تحليل بيانات عدد 8203 مرضى بفيروس “كورونا” المستجد في 28 مستشفى عزل، وتم مقارنة الأعراض التي ظهرت عليهم على مدار الشهور الماضية لمراقبة إمكانية تحور الفيروس.

وفي هذا الصدد، قالت الوزيرة إنه لم يتم استهداف الجهاز الهضمي أكثر من الجهاز التنفسي كما تداول البعض، وأكدت أنه لا يوجد اختلاف متباين بين الشهور فيما يخص الإصابة بعرض أو أكثر.

وأضافت وزيرة الصحة أن أكثر نسبة وفاة جاءت في الحالات المصاحبة لأمراض مزمنة، والمرحلة العمرية الأكثر إصابة بالوفاة هي ما بين 60-69 عاما بنسبة 29.1%.

بينما في حالة الأطفال الأقل من 10 سنوات فإن معدل الوفاة تقل بنسبة 1%، ومعدل حدوث الوفيات لكبار السن يفوق حدوثها في المراحل العمرية الأصغر، وهذا يتفق مع المعدلات العالمية.