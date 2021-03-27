وزيرة الصحة: قوى الشر وراء شائعات زيادة أعداد وفيات «قطار سوهاج» لنحو 490

أكدت أن 20 حالة من حادثة سوهاج كانوا في غيبوبة وتم تسجيلهم وفاة

قالت الدكتور هالة زايد وزيرة الصحة، إن قوى الشر وراء الشائعات عن زيادة أعداد الوفيات في حادث قطار سوهاج لنحو 490 حالة وفاة ، ولا حقيقة لذلك مطلقا.

وأوضح أن أول سيارة إسعاف من 105 سيارة إسعاف وصلت موقع حادث قطاري سوهاج بعد 5 دقائق فقط من تلقي أول بلاغ بالحادث .

وأكدت زايد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسي في برنامج على مسؤوليتي على فضائية صدي البلد ، أن حوالي 20 حالة كانوا في غيبوبة وتم تسجيلهم على أساس أنها حالات وفاة .

وأضافت زايد ، أن قوى الشر وراء الشائعات عن زيادة أعداد الوفيات لنحو 490 حالة وفاة ، ولا حقيقة لذلك مطلقا، مؤكدة خروج 90 حالة من المصابين من إجمالي 185 حالة مصابة.

وأشارت زايد، إلى أن عدم الدقة في البيانات وارد في مثل تلك الحوادث لأن هناك حالات وجثامين لم يكن متعارف عليها.

وكانت وزارة الصحة ذكرت أن 32 مواطنًا توفوا وأصيب 165 آخرين في حادث قطاري سوهاج .