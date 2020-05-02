وزيرة الصحة : «فيه أطفال رضع مصابين بكورونا والأولاد لسة بيتخالطوا بشكل كبير» (فيديو)

نصحت وزيرة الصحة الدكتوة هالة زايد المواطنين بالالتزام بعدم التخالط في الشوارع والحفاظ على أطفالهم الصغار بعيدًا عن الآخرين للوقاية من فيروس كورونا المستجدّ، موضحة أن عدم الالتزام بتلك التعلميات نتج عنه وجود أطفال رضع مصابين بالفيروس.

وأضافت، في مداخلة هاتفية لها مع برنامج “الحكاية” على قناة إم بي سي مصر: من المشاهد اللي الواحد بيشوفها إن حتى الأولاد في الشوارع بيتخالطوا بشكل كبير، خليني أقولك إن عندنا أطفال صغيرة كتير في المستشفيات عندنا، وعندنا رضع كمان.. عندنا طفل 7 شهور، وطفل 9 شهور مصابين بفيروس كورونا.

وأرجعت وزيرة الصحة إصابة الأطفال الصغار والرضع إلى عدم تركيز الأهالي مع الأبناء وعدم إبعادهم من المخالطة في الشوارع، قائلة: ده نتيجة إن الأهل مش واخدين بالهم، وإننا رغم أخدنا قرار غلق المدارس إلا إن الأولاد لسة بيسمحلهم بيتخالطوا بشكل كبير.

كانت وزارة الصحة قد أعلنت، الخميس، تسجيل أكبر معدل إصابة يومي بفيروس كورونا، بواقع 358 حالة جديدة، و14 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي أعداد الإصابة منذ أول حالة في 14 فبراير الماضي، إلى 5895 حالة.

خطة التعايش مع أزمة كورونا

وكانت الوزيرة قد عرضت، الأربعاء الماضي، الخطة العامة للتعايش مع فيروس كورونا، في اجتماع مجلس الوزراء، في ضوء ما وصفه بيان لمجلس الوزراء بعدم اليقين حول المدى الزمني لاستمرار أزمة فيروس كورونا.

وحسب البيان تقوم الخطة على أساس الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية بشكل حاسم ودقيق في مختلف المنشآت، على أن تتم إعادة تقييم الوضع الوبائي في مصر كل 14 يومًا، واتخاذ ما يلزم في ضوء نتائج هذا التقييم.

وذكر البيان أن “مرحلة التعايش” تحتاج لتكاتف جميع الوزارات والجهات التنفيذية والرقابية؛ لسن ضوابط وفرض عقوبات صارمة فورية حال عدم التنفيذ.

وحتى الخميس بلغ إجمالي حالات التعافي من فيروس كورونا 1460 حالة و406 حالات وفاة من إجمالي أعداد الإصابة المعلَنة.