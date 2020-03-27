وزيرة الصحة : غلط نعمل تحليل كورونا لكل المجتمع.. ده علم وفيه قواعد

هالة زايد: عاملين أكتر من 20 ألف مسحة.. لكن فيه قواعد لعمل هذه المسحات

قالت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد في مداخلة هاتفية مع برنامج الحكاية على إم بي سي مصر: “غلط نعمل تحليل كورونا لكل المجتمع.. ده علم وفيه قواعد.. آه الناس دي بتبقى معرضة للإصابة.. أنا اكتر واحدة ممكن يبقى عندي تخوف شديد من مشاهد الازدحام في المترو والمواصلات.. لكن خلينا نكون واقعيين الحاجات دي بتاخدلها يومين تلاتة علشان الإجراءات تنعكس على المواطنين.

وتساءلت: هل من الأفضل أن يتم تقليل النشاط الاقتصادي وحركة الناس؟ .. القرارات بتتاخد بشكل تشاوري، واحنا دايمًا في اجتماعات يومية، ومازلنا بقول إن كل إجراءاتنا اللي بناخدها إجراءات استباقية، والدول اللي حصل فيها تفشي ماخدتش إجراءات زي اللي خدناها قبل التفشي. إحنا علشان نطلع الـ500 حالة عاملين أكتر من 20 ألف مسحة.. لكن فيه قواعد لعمل هذه المسحات.. أنت بتعمل المسحات.. ودي توصيات العالم كله..

وقالت: “إحنا لسة عاملين إمبارح اجتماع عن طريق برنامج الإسكايب مع خبراء صينيين، وبنتشاور معاهم بشكل دائم ومع منظمة الصحة العالمية .. قالوا إن الناس أهم حاجة هي الأسرة المخالطة لحالة إصابة يتم عزلهم 14 يوما.. مايتعملش مسحة أو تحليل غير اللي يظهر عليها أعراض.. أو العائدين من السفر.. ومازال مصدر الحالات عندنا إما من المخالطين أو العائدين من السفر.. طب أنا هروح أعمل للمجتمع كله مسحات؟ .. ده غلط. ده مش مرض عادي ده وباء عالمي له أبعاده في كل حاجة..

وأضافت: “إن رئيس منظمة الصحة العالمية لما قال اختبار اختبار اختبار … قال إن الاختبار للمخالطين اللي عليهم أعراض، إحنا وجهنا بالتوقف عن أي تحليل خارج إطار معامل الوزارة.. فيه قواعد إحنا شغالين بيها ده مش اختراع ده علم.. العزل والتقصي للمخالطين والحالات المشتبهة.

وتابعت : “إن الوبائيات لها طريقة تانية في إدارتها ده مش مرض لكل واحد.. والحمد لله إننا لحد دلوقتي ماشيين بهذه المعدلات، إحنا بنعزل المخالطين .. كل يوم بنطلع مش أقل من 60% و70% من الإصابات من المخالطين، نتيجة العزل.. إحنا بنعزل المخالطين أيًا كان عددهم كام طلع 50 أو طلع ألف.. فيه حد بيشتغل في شركة مثلا فإحنا بنعزلهم زي اللي كانوا في حقل بترول خالدة.. لكن ليه الناس شايفة إنه إجراء عنيف؟ .. .لكن احنا بنعزل المخالطين فقط مش بنقفل قرية أبدا.

وقالت إن بعض الدول أشارت لوجود أدوية جديدة علاج للكورونا.. كل الأدوية اللي أشاروا إليها هي أدوية قديمة بيتعالج بيها المالاريا ومرض نقص المناعة.. وكل الأدوية دي من أول يوم عندنا في بروتوكولات العلاج، وكل الأدوية دي جايبة نتائج.

وأضافت زايد : الناس راحت سحبت أدوية من الصيدليات.. الحاجات دي مابتتخدش كدة.. والحاجات دي بتتاخد في المستشفيات في الرعاية.. الأدوية دي بنديها من أول يوم بجرعات معينة، ولازم تبقى جوا المستشفى، وتتابع تحاليل كتير لإنزيمات الكبد وغيرها.. وبروتوكولات العلاج عندنا حاجة عالمية والمنظمات الدولية لما جت تراجع أشادت بهذه البروتوكولات… ونسبة الشفاء عالية جدا عندنا بالذات في الصعيد”.

يذكر أن وزارة الصحة والسكان، أعلنت، اليوم، الجمعة، عن ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) إلى 147 حالة.

وكشف الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج 14 حالة من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، من ضمنهم 11 مصريًا و 3 فرنسيين، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وبهذا يرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 116 حالة حتى اليوم، من أصل الـ147 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.

وأوضح أنه تم تسجيل 41 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، من بينهم حالة لمواطن أمريكي الجنسية و40 مصريًا، وهم من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة 6 حالات بينهم سيدة ألمانية تبلغ من العمر 75 عامًا، و 5 مصريين تتراوح أعمارهم بين 50 عامًا و65 عامًا من محافظتي القاهرة ودمياط.